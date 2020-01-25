Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T01:43+0300
https://ria.ru/20200125/1563854224.html
Подземные толчки ощутили жители иранской провинции, сообщило СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/153382/63/1533826377_0:0:4608:2592_1036x0_80_0_0_c7baa21a3c887aa442d9d2379c894039.jpg
РИА Новости

Подземные толчки ощутили жители иранской провинции, сообщило СМИ

01:43 25.01.2020
177
CC BY-SA 4.0 / Golnaz / This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. (Cropped a photo)Гора Тахте Солейман в Иране
Гора Тахте Солейман в Иране
CC BY-SA 4.0 / Golnaz / This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. (Cropped a photo)
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подземные толчки ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией, сообщает агентство ISNA.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск в пятницу. На данный момент власти сообщают о 14 погибших и более 300 пострадавших.
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Вчера, 21:35
Подземные толчки ощутили жители нескольких районов Сирии, сообщили СМИ
О магнитуде толчков в Иране не сообщается, разрушений не зафиксировано.
"Землетрясение, произошедшее в Турции, не нанесло никаких разрушений в районах провинции Западный Азербайджан", - заявил глава управления ликвидации последствий ЧС провинции Амир Аббас Джаафари.
Сообщается, что подземные толчки в Иране ощущались около 20 секунд. Очаг землетрясения залегал на расстоянии около 600 километров от границы Ирана и Турции.
Флаг Турции
01:26
В Турции число погибших при землетрясении возросло до 15 человек
100001
Обсудить 0
Элязыг (провинция)ТурцияИранВ мире
Рекомендуем
Город на востоке Турции
В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
Флаг Турции
В Турции число погибших при землетрясении возросло до 15 человек
Тибет
В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что следит за работами в зоне землетрясения
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Подземные толчки ощутили жители нескольких районов Сирии, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп
Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом
Последствия землетрясения в Албании
Крупные землетрясения в мире в 2019-2020 годах
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Восточная Турция
В Турции число погибших при землетрясении возросло до 14 человек
Вид на планету Земля из космоса
Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
Отель в Анталье
Россияне не пострадали при землетрясении в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния