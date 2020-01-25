Подземные толчки ощутили жители иранской провинции, сообщило СМИ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подземные толчки ощутили жители Подземные толчки ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией , сообщает агентство ISNA

Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск в пятницу. На данный момент власти сообщают о 14 погибших и более 300 пострадавших.

О магнитуде толчков в Иране не сообщается, разрушений не зафиксировано.

"Землетрясение, произошедшее в Турции, не нанесло никаких разрушений в районах провинции Западный Азербайджан", - заявил глава управления ликвидации последствий ЧС провинции Амир Аббас Джаафари.