В Турции число погибших при землетрясении возросло до 15 человек

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло с эпицентром в районе города Сивридже турецкой провинции Элязыг вечером в пятницу. Ранее турецкие власти сообщали, что в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 14 человек и более 300 пострадали.