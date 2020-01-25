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В Турции число погибших при землетрясении возросло до 15 человек
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РИА Новости

В Турции число погибших при землетрясении возросло до 15 человек

01:26 25.01.2020 (обновлено: 01:40 25.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг увеличилось до 15, еще 30 человек спасатели пытаются достать из-под завалов, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло с эпицентром в районе города Сивридже турецкой провинции Элязыг вечером в пятницу. Ранее турецкие власти сообщали, что в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 14 человек и более 300 пострадали.
"В провинции Элязыг погибли 10 человек, в Малатье - пять. Спасатели сейчас пытаются достать из-под завалов 30 человек", - сказал Сойлу журналистам.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9,2 тысячи одеял.
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Сулейман СойлуМВД ТурцииЭлязыг (провинция)ТурцияПроисшествияВ мире
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