В Турции число погибших при землетрясении возросло до 15 человек

АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг увеличилось до 15, еще 30 человек спасатели пытаются достать из-под завалов, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло с эпицентром в районе города Сивридже турецкой провинции Элязыг вечером в пятницу. Ранее турецкие власти сообщали, что в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 14 человек и более 300 пострадали.
"В провинции Элязыг погибли 10 человек, в Малатье - пять. Спасатели сейчас пытаются достать из-под завалов 30 человек", - сказал Сойлу журналистам.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9,2 тысячи одеял.