Трамп опубликовал логотип Космических сил США

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.
"После консультаций с нашими замечательными военачальниками, дизайнерами и остальными я рад представить новый логотип для Космических сил Соединенных Штатов, шестого вида нашей великолепной армии!", - написал Трамп в Twitter.
After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020
К публикации он приложил логотип. Изображение круглой формы имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды. На переднем плане изображена белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх и опоясанная орбитой.
Внизу римскими цифрами указана дата "2019", а по кругу расположена надпись "Космические силы США. Министерство военно-воздушных сил" (в состав которых входит этот вид вооруженных сил).