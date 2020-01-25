Трамп опубликовал логотип Космических сил США

К публикации он приложил логотип. Изображение круглой формы имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды. На переднем плане изображена белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх и опоясанная орбитой.