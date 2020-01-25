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Трамп опубликовал логотип Космических сил США
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РИА Новости

Трамп опубликовал логотип Космических сил США

01:07 25.01.2020
398
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.
"После консультаций с нашими замечательными военачальниками, дизайнерами и остальными я рад представить новый логотип для Космических сил Соединенных Штатов, шестого вида нашей великолепной армии!", - написал Трамп в Twitter.
К публикации он приложил логотип. Изображение круглой формы имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды. На переднем плане изображена белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх и опоясанная орбитой.
Внизу римскими цифрами указана дата "2019", а по кругу расположена надпись "Космические силы США. Министерство военно-воздушных сил" (в состав которых входит этот вид вооруженных сил).
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