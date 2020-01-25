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"За жизнь, за Трампа": тысячи американцев вышли на марш против абортов
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РИА Новости

"За жизнь, за Трампа": тысячи американцев вышли на марш против абортов

01:01 25.01.2020 (обновлено: 01:10 25.01.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления
Президент США Дональд Трамп во время выступления
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Десятки тысяч американцев приехали со всей страны в Вашингтон на ежегодный "Марш за жизнь" - главное мероприятие противников абортов. Впервые за историю движения с трибуны к собравшимся обратился сам президент страны - Дональд Трамп.
Очевидно, что для президента США это событие стало важной площадкой для проведения предвыборной кампании - одним из главных атрибутов мероприятия стала символика "Сделай Америку великой снова" и изображения Трампа на плакатах, флагах, футболках, значках и других сувенирных изделиях, которыми активно торговали во время марша.
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Сами сторонники движения говорят, что марш будет проводиться до тех пор, пока аборты не запретят по всей стране.
Корреспондент РИА Новости узнал у пришедших на марш американцев о том, какие надежды они возлагают на Трампа по вопросу запрета абортов.

Первый в истории

"Для меня является великой честью стать первым президентом в истории, посетившим "Марш за жизнь". У нерожденных детей не было более сильного защитника в Белом доме… Каждая жизнь приносит любовь в этот мир. Каждый ребенок приносит радость в семью. Каждый человек достоин защиты", - обратился Трамп к толпе со сцены на Национальной аллее Вашингтона.
К установленному времени выступления президента пройти к сцене или даже увидеть лидера издалека было невозможно, настолько была заполнена обычно просторная Аллея. Увидеть такое количество сторонников Трампа в Вашингтоне - явление уникальное, ведь округ Колумбия традиционно принадлежит демократам.
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Сами собравшиеся представляли собой крайне разнообразную группу – от молодых юношей и девушек до пенсионеров, белые и темнокожие, представители религиозных сообществ и студенческих организаций. Все пришли со своей символикой и плакатами, но главной темой, безусловно, являлся призыв отказаться от абортов раз и навсегда по всей стране.
Вопрос абортов уже на протяжении многих десятилетий является одним из самых противоречивых в США. Противники абортов ведут общенациональную кампанию по отмене исторического решения Верховного суда от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", которое легализовало аборты на федеральном уровне. Впервые "Марш за жизнь" провели в годовщину этого дела, в 1974 году.
Сторонники движения рассказали РИА Новости, что одним своим присутствием Трамп вносит огромный вклад в будущее "Марша за жизнь". "Я прихожу на этот марш с 1975 года, и я считаю, что мы движемся все ближе к защите нерожденных детей. Мне кажется, что с каждым годом наблюдается рост (движения), со все большим числом молодых людей", - отмечает Шейла Уоррем.
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Сравнивая сегодняшний марш и свой первый марш 45 лет тому назад, Уоррем рассказала, что тогда пришло около 70 тысяч человек, а сегодня, по ее расчетам, 200-300 тысяч. По ее словам, сейчас "все больше людей понимают, насколько ужасны аборты – не только для ребенка, но и для женщины". Она убеждена, что Трамп сделал очень многое для защиты человеческой жизни. В частности, он остановил федеральное финансирование абортов в других странах и выступил в защиту медицинского персонала, который отказывается проводить аборты.
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25-летний Том в ярко-красной кепке со слоганом кампании Трампа также пришел на марш, чтобы добиться отмены абортов. Однако он не столь оптимистичен в своих оценках происходящих изменений в американском обществе по этому вопросу, в отличие от Шейлы. "К сожалению, да. Это то, чего я опасаюсь, - что мне придется приходить сюда до конца своей жизни", - сказал молодой человек, отвечая на вопрос, останется ли этот вопрос и в будущем противоречивым в США.
Том также высоко оценил усилия Трампа на этом направлении. "Президент Трамп стал первым, кто вышел и заявил о том, что он выступает за жизнь (то есть против абортов). Я считаю, что это очень важно", - заявил собеседник агентства.
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ВашингтонДональд ТрампСШАВ мире
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