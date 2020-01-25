"За жизнь, за Трампа": тысячи американцев вышли на марш против абортов

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Десятки тысяч американцев приехали со всей страны в Десятки тысяч американцев приехали со всей страны в Вашингтон на ежегодный "Марш за жизнь" - главное мероприятие противников абортов. Впервые за историю движения с трибуны к собравшимся обратился сам президент страны - Дональд Трамп

Очевидно, что для президента США это событие стало важной площадкой для проведения предвыборной кампании - одним из главных атрибутов мероприятия стала символика "Сделай Америку великой снова" и изображения Трампа на плакатах, флагах, футболках, значках и других сувенирных изделиях, которыми активно торговали во время марша.

Сами сторонники движения говорят, что марш будет проводиться до тех пор, пока аборты не запретят по всей стране.

Корреспондент РИА Новости узнал у пришедших на марш американцев о том, какие надежды они возлагают на Трампа по вопросу запрета абортов.

Первый в истории

"Для меня является великой честью стать первым президентом в истории, посетившим "Марш за жизнь". У нерожденных детей не было более сильного защитника в Белом доме… Каждая жизнь приносит любовь в этот мир. Каждый ребенок приносит радость в семью. Каждый человек достоин защиты", - обратился Трамп к толпе со сцены на Национальной аллее Вашингтона.

К установленному времени выступления президента пройти к сцене или даже увидеть лидера издалека было невозможно, настолько была заполнена обычно просторная Аллея. Увидеть такое количество сторонников Трампа в Вашингтоне - явление уникальное, ведь округ Колумбия традиционно принадлежит демократам.

Сами собравшиеся представляли собой крайне разнообразную группу – от молодых юношей и девушек до пенсионеров, белые и темнокожие, представители религиозных сообществ и студенческих организаций. Все пришли со своей символикой и плакатами, но главной темой, безусловно, являлся призыв отказаться от абортов раз и навсегда по всей стране.

Вопрос абортов уже на протяжении многих десятилетий является одним из самых противоречивых в США. Противники абортов ведут общенациональную кампанию по отмене исторического решения Верховного суда от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", которое легализовало аборты на федеральном уровне. Впервые "Марш за жизнь" провели в годовщину этого дела, в 1974 году.

Сторонники движения рассказали РИА Новости, что одним своим присутствием Трамп вносит огромный вклад в будущее "Марша за жизнь". "Я прихожу на этот марш с 1975 года, и я считаю, что мы движемся все ближе к защите нерожденных детей. Мне кажется, что с каждым годом наблюдается рост (движения), со все большим числом молодых людей", - отмечает Шейла Уоррем.

Сравнивая сегодняшний марш и свой первый марш 45 лет тому назад, Уоррем рассказала, что тогда пришло около 70 тысяч человек, а сегодня, по ее расчетам, 200-300 тысяч. По ее словам, сейчас "все больше людей понимают, насколько ужасны аборты – не только для ребенка, но и для женщины". Она убеждена, что Трамп сделал очень многое для защиты человеческой жизни. В частности, он остановил федеральное финансирование абортов в других странах и выступил в защиту медицинского персонала, который отказывается проводить аборты.

25-летний Том в ярко-красной кепке со слоганом кампании Трампа также пришел на марш, чтобы добиться отмены абортов. Однако он не столь оптимистичен в своих оценках происходящих изменений в американском обществе по этому вопросу, в отличие от Шейлы. "К сожалению, да. Это то, чего я опасаюсь, - что мне придется приходить сюда до конца своей жизни", - сказал молодой человек, отвечая на вопрос, останется ли этот вопрос и в будущем противоречивым в США.