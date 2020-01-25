Сирийская армия освободила три деревни в провинции Идлиб, сообщают СМИ

КАИР, 25 янв - РИА Новости. Сирийская армия освободила три деревни в провинции Идлиб на севере страны, ожесточенные столкновения с вооруженными незаконными группировками продолжаются в провинции Алеппо, сообщили в ночь на субботу сирийские СМИ.
Армейские подразделения установили контроль над селениями ад-Дейр аш-Шаркий и Абу Джурейф на юго-востоке провинции Идлиб, передает телеканал Al-Ihkbariya. На восточном направлении армия взяла под контроль деревню Курсиян, сообщает радиостанция Sham FM.
Одновременно газета Al-Watan сообщает о продолжающихся боях к северо-западу от города Алеппо в одноименной провинции. Бои идут близ пригорода Захра, который регулярно обстреливают боевики.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.