Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T00:51+0300
https://ria.ru/20200125/1563853616.html
Сирийская армия освободила три деревни в провинции Идлиб, сообщают СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/156029/24/1560292498_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_8d48419f60904beb7371741b465989fb.jpg
РИА Новости

Сирийская армия освободила три деревни в провинции Идлиб, сообщают СМИ

00:51 25.01.2020
387
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийская армия
Сирийская армия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийская армия. Архивное фото
КАИР, 25 янв - РИА Новости. Сирийская армия освободила три деревни в провинции Идлиб на севере страны, ожесточенные столкновения с вооруженными незаконными группировками продолжаются в провинции Алеппо, сообщили в ночь на субботу сирийские СМИ.
Армейские подразделения установили контроль над селениями ад-Дейр аш-Шаркий и Абу Джурейф на юго-востоке провинции Идлиб, передает телеканал Al-Ihkbariya. На восточном направлении армия взяла под контроль деревню Курсиян, сообщает радиостанция Sham FM.
Одновременно газета Al-Watan сообщает о продолжающихся боях к северо-западу от города Алеппо в одноименной провинции. Бои идут близ пригорода Захра, который регулярно обстреливают боевики.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирийские военные в провинции Идлиб
Вчера, 13:19Война в Сирии
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
1700000
Обсудить 0
Сирийская правительственная армияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Алеппо (мухафаза)СирияВ мире
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Президент США Дональд Трамп во время выступления
"За жизнь, за Трампа": тысячи американцев вышли на марш против абортов
Президент США Дональд Трамп
Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Флаги Кипра и Европейского союза
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
Жители Боливии выбирают президента и парламент
Кандидат в президенты Боливии хочет расширять сотрудничество с Россией
Пентагон
США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
В. Зеленский
Зеленский рассказал о "шраме" между Россией и Украиной
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне отрицают "перестрелку" с российскими военными в Сирии
Украинский бронетранспортер БТР-4
Украинская армия получила "дырявые" БТР
Восточная Турция
В Турции число погибших при землетрясении возросло до 14 человек
Полиция Канады. Архивное фото
В Канаде нашли тело мужчины около места пропажи туристов из Франции
Военнослужащие сирийской армии
Сирийская армия вернула контроль над поселением в Идлибе
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Представитель США обсудит в Европе дела Сирии и коалиции против ИГ*
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Трое сирийских военных погибли при обстреле Алеппо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния