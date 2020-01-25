Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

В то же время Кипр надеется на принятие Европой более жестких мер в отношении Турции в связи с ведением буровых работ для добычи нефти и газа в территориальных водах Кипра. В ЕС подготовили меры для запрета въездов и заморозки активов некоторых турецких граждан, связанных с бурением скважин, но пока отложили принятие окончательного решения.

"Киприоты ждут введения санкций против Турции из-за буровых работ и разочарованы тем, что это занимает некоторое время. Поэтому они вмешиваются (блокируют — ред.) в санкционный список по Крыму", — заявил один из неназванных дипломатов, которого цитирует агентство.

Для введения санкций против россиян необходима единогласная поддержка всех 28 членов Евросоюза. Как сообщил европейский дипломат, в ЕС удивлены решением Кипра на фоне поддержки со стороны его европейских партнеров по вопросу Турции в течение последних нескольких месяцев.

Представитель министерства иностранных дел Кипра Деметрис Самуэль отрицает связь между этими двумя вопросами, заявляя, что Кипру нужно время для тщательного рассмотрения новых действий ЕС в отношении официальных лиц Крыма.

"Нет никакой связи между этими двумя санкционными режимами. Мы заняты рассмотрением информации, предоставленной об украинских санкциях", — заявил Самуэль.

Совет ЕС 19 декабря документально оформил продление экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2020 года. Данные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с "полным выполнением минских соглашений".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав Российской Федерации после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение, не раз заявляя, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Также Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.