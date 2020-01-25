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Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
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РИА Новости

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

00:40 25.01.2020 (обновлено: 04:12 25.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяФлаги Кипра и Европейского союза
Флаги Кипра и Европейского союза
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Флаги Кипра и Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
В то же время Кипр надеется на принятие Европой более жестких мер в отношении Турции в связи с ведением буровых работ для добычи нефти и газа в территориальных водах Кипра. В ЕС подготовили меры для запрета въездов и заморозки активов некоторых турецких граждан, связанных с бурением скважин, но пока отложили принятие окончательного решения.

"Киприоты ждут введения санкций против Турции из-за буровых работ и разочарованы тем, что это занимает некоторое время. Поэтому они вмешиваются (блокируют — ред.) в санкционный список по Крыму", — заявил один из неназванных дипломатов, которого цитирует агентство.

Для введения санкций против россиян необходима единогласная поддержка всех 28 членов Евросоюза. Как сообщил европейский дипломат, в ЕС удивлены решением Кипра на фоне поддержки со стороны его европейских партнеров по вопросу Турции в течение последних нескольких месяцев.
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Представитель министерства иностранных дел Кипра Деметрис Самуэль отрицает связь между этими двумя вопросами, заявляя, что Кипру нужно время для тщательного рассмотрения новых действий ЕС в отношении официальных лиц Крыма.
"Нет никакой связи между этими двумя санкционными режимами. Мы заняты рассмотрением информации, предоставленной об украинских санкциях", — заявил Самуэль.
Совет ЕС 19 декабря документально оформил продление экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2020 года. Данные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с "полным выполнением минских соглашений".
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Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав Российской Федерации после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение, не раз заявляя, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Также Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
Ранее саммит ЕС утвердил решение о разработке санкционного режима против Турции из-за проведения "незаконных" геологоразведочных работ у берегов Кипра. Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых. Правительство Кипра осудило намерение Турции провести новое бурение в море в ИЭЗ и шельфа Республики Кипр.
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Санкции в отношении РоссииЕвросоюзКипрТурцияЕвропаРоссияВ мире
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