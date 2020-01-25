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В Турции число погибших при землетрясении возросло до 14 человек
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РИА Новости

В Турции число погибших при землетрясении возросло до 14 человек

00:26 25.01.2020 (обновлено: 00:57 25.01.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Timo Roller / Die Gebirgskette Cudi Dağı, von Şırnak aus gesehen. Aufgenommen im September 2013, im Rahmen des "International Noah and Judi Mountain Symposium"Восточная Турция
Восточная Турция
CC BY-SA 3.0 / Timo Roller / Die Gebirgskette Cudi Dağı, von Şırnak aus gesehen. Aufgenommen im September 2013, im Rahmen des "International Noah and Judi Mountain Symposium"
Восточная Турция. Архивное фото
АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Число жертв сильного землетрясении на востоке Турции увеличилось до 14, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.
Ранее глава ведомства Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск в пятницу. Губернаторы провинций Элязыг и Малатья сообщили о восьми погибших и более 300 пострадавших.

"Число погибших при землетрясении в провинции Малатье возросло до шести, в Элязыге — до восьми", — отмечается в сообщении.

В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9,2 тысячи одеял.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что следит за ситуацией.

"Все наши службы, в первую очередь AFAD и Общество Красного Полумесяца, находятся вместе с нашим народом. Я желаю нашим братьям, погибшим в результате землетрясения, милосердия Аллаха, а раненым — быстрого исцеления", — сообщил он в Twitter.

"Наши учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения, чтобы свести к минимуму потери и обеспечить безопасность наших граждан. Мы отправили в район бедствия наших министров окружающей среды и градостроительства, глав МВД и минздрава", — добавил президент.
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