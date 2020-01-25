В Турции число погибших при землетрясении возросло до 14 человек

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Число жертв сильного землетрясении на востоке Турции увеличилось до 14, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.
Ранее глава ведомства Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск в пятницу. Губернаторы провинций Элязыг и Малатья сообщили о восьми погибших и более 300 пострадавших.
"Число погибших при землетрясении в провинции Малатье возросло до шести, в Элязыге — до восьми", — отмечается в сообщении.
В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9,2 тысячи одеял.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что следит за ситуацией.
"Все наши службы, в первую очередь AFAD и Общество Красного Полумесяца, находятся вместе с нашим народом. Я желаю нашим братьям, погибшим в результате землетрясения, милосердия Аллаха, а раненым — быстрого исцеления", — сообщил он в Twitter.
"Наши учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения, чтобы свести к минимуму потери и обеспечить безопасность наших граждан. Мы отправили в район бедствия наших министров окружающей среды и градостроительства, глав МВД и минздрава", — добавил президент.