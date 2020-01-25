В Турции число погибших при землетрясении возросло до 14 человек

"Все наши службы, в первую очередь AFAD и Общество Красного Полумесяца, находятся вместе с нашим народом. Я желаю нашим братьям, погибшим в результате землетрясения, милосердия Аллаха, а раненым — быстрого исцеления", — сообщил он в Twitter.