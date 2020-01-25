Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-25T19:30+0300
https://ria.ru/20200125/1563847956.html
Телесериал про Оби-Ван Кеноби отложили до 2021 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/139457/92/1394579262_0:89:1600:989_1036x0_80_0_0_a73e103f6a76c211f8e74a043ca725f3.jpg
РИА Новости

Телесериал про Оби-Ван Кеноби отложили до 2021 года

19:30 25.01.2020
446
© AP Photo / Invision/ Victoria WillАктер, сценарист, режиссер и продюсер Юэн МакГрегор
Актер, сценарист, режиссер и продюсер Юэн МакГрегор
© AP Photo / Invision/ Victoria Will
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Производство спин-оффа "Звездных войн", который посвящен Оби-Ван Кеноби, отложили до 2021 года, сообщает NME.
Об этом рассказал Юэн Макгрегор, уточнив, что перенос проекта связан со сменой автора сценария. Изначально предполагалось, что шоу начнут снимать в этом году.
"Думаю, мы начнем работу в начале следующего года, а не летом текущего. Мне очень нравится сценарий, но создатели хотят сделать его еще лучше", - пояснил актер.
Летом 2019 года президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди говорила о том, что в новом шоу к роли Оби-Ван Кеноби вернется Юэн Макгрегор, который играл рыцаря-джедая в трех фильмах: "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999 год), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002 год), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005 год).
Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов
16 августа 2019, 11:12Культура
Юэн Макгрегор может сыграть Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах"
1010103
КультураКино и сериалыНовости культурыЮэн Макгрегор
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев
Участники флешмоба Зачетка, проходящего в рамках празднования российского студенчества, на Университетской площади перед главным зданием МГУ
Студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ предложили Минкультуры улучшать демографию через сериалы и кино
Дженнифер Гарнер
Знаменитости выбирают аватарки для соцсетей в новом флешмобе
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Франц Клинцевич
Клинцевич оценил слова украинского замминистра об "Украине-Руси"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
Эмблема Космических сил США
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США
Логотип социальной сети Facebook
В работе Facebook произошел сбой
Вид на Землю из космоса
NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Саммит ЕС
Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза
Вид Москвы с колокольни Ивана Великого
В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина у банды наркоторговцев
Легкомоторный самолет Tiger Moth
В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал о всемирной "тихой" гражданской войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00СМИ: число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния