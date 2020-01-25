Телесериал про Оби-Ван Кеноби отложили до 2021 года

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Производство спин-оффа "Звездных войн", который посвящен Оби-Ван Кеноби, отложили до 2021 года, . Производство спин-оффа "Звездных войн", который посвящен Оби-Ван Кеноби, отложили до 2021 года, сообщает NME.

Об этом рассказал Юэн Макгрегор, уточнив, что перенос проекта связан со сменой автора сценария. Изначально предполагалось, что шоу начнут снимать в этом году.

"Думаю, мы начнем работу в начале следующего года, а не летом текущего. Мне очень нравится сценарий, но создатели хотят сделать его еще лучше", - пояснил актер.