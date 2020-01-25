Телесериал про Оби-Ван Кеноби отложили до 2021 года

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Производство спин-оффа "Звездных войн", который посвящен Оби-Ван Кеноби, отложили до 2021 года, сообщает NME.
Об этом рассказал Юэн Макгрегор, уточнив, что перенос проекта связан со сменой автора сценария. Изначально предполагалось, что шоу начнут снимать в этом году.
"Думаю, мы начнем работу в начале следующего года, а не летом текущего. Мне очень нравится сценарий, но создатели хотят сделать его еще лучше", - пояснил актер.
Летом 2019 года президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди говорила о том, что в новом шоу к роли Оби-Ван Кеноби вернется Юэн Макгрегор, который играл рыцаря-джедая в трех фильмах: "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999 год), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002 год), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005 год).
16 августа 2019, 11:12КультураЮэн Макгрегор может сыграть Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах"