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Культура
2020-01-25T04:16+0300
https://ria.ru/20200125/1563847684.html
Тейлор Свифт рассказала, как боролась с нарушениями пищевого поведения
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РИА Новости

Тейлор Свифт рассказала, как боролась с нарушениями пищевого поведения

04:16 25.01.2020
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© Getty Images/Frazer HarrisonТейлор Свифт на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
Тейлор Свифт на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
© Getty Images/Frazer Harrison
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт рассказала, как боролась с нарушениями пищевого поведения в документальном фильме Miss Americana, премьера которого состоялась на кинофестивале в Санта-Барбаре, сообщает Variety.
Свифт сообщила, что проблемы с питанием у нее начались в 18 лет после того, как пользователи сети начали комментировать одну из ее фотографий с не совсем плоским животом, подозревая беременность. Певица так расстроилась, что перестала есть совсем.
В интервью изданию она призналась, что ей сложно было рассказывать об этом в документальном фильме.
"Мои отношения с едой строились на тех же принципах, что и вся моя жизнь. Если мне кто-то говорил, что то, что я делаю, - хорошо - я так и думала, а если давал понять, что плохо – я этого не делала", - пояснила певица.
Свифт также сказала, что проблемы с пищевым поведением были у нее в период с 2014 по 2015 год, и сейчас с ней уже все в порядке.
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