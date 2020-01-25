МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт рассказала, как боролась с нарушениями пищевого поведения в документальном фильме Miss Americana, премьера которого состоялась на кинофестивале в Санта-Барбаре, . Американская певица Тейлор Свифт рассказала, как боролась с нарушениями пищевого поведения в документальном фильме Miss Americana, премьера которого состоялась на кинофестивале в Санта-Барбаре, сообщает Variety.

Свифт сообщила, что проблемы с питанием у нее начались в 18 лет после того, как пользователи сети начали комментировать одну из ее фотографий с не совсем плоским животом, подозревая беременность. Певица так расстроилась, что перестала есть совсем.

В интервью изданию она призналась, что ей сложно было рассказывать об этом в документальном фильме.

"Мои отношения с едой строились на тех же принципах, что и вся моя жизнь. Если мне кто-то говорил, что то, что я делаю, - хорошо - я так и думала, а если давал понять, что плохо – я этого не делала", - пояснила певица.