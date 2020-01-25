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"Мужчина в платье — все равно мужчина". В чем опасно сомневаться в США
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РИА Новости

"Мужчина в платье — все равно мужчина". В чем опасно сомневаться в США

08:00 25.01.2020
12917
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастники ЛГБТ-парада
Участники ЛГБТ-парада
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, София Мельничук. Американскому журналисту Джону Калдару вопрос о количестве полов стоил работы. Он наивно считал, что в природе есть только мужчины и женщины. И отстаивал право говорить об этом открыто. Это дорого обошлось не только ему: в неприятные ситуации из-за чувств трансгендеров попадали и известные персоны, и корпорации. Что грозит тем, кто запутается в "половой терминологии", — в материале РИА Новости.

Верность идеалам

"Счастливого дня Джорджа Оруэлла!" — так начинается колонка, посвященная увольнению автора газеты The Denver Post Джона Калдара. Журналист работал в издании с 2016 года и, по мнению некоторых, был весьма популярен среди читателей. Кроме того, он председательствовал в либертарианском аналитическом центре. Однако его взгляды не на все были такими же либеральными, как на торговлю. В чем-то он придерживался консервативных формулировок. И это стоило ему работы.
В ставшей последней статье для газеты он затронул слишком чувствительную тему. От обсуждения скрытых налогов, включаемых больницами в счет пациента, он перешел к другим "нетранспарентным" идеям, продвигаемым демократами в штате Колорадо. "Они не хотят прозрачности и в сфере образования, когда дело доходит до убеждения вашего ребенка в том, что существует больше двух полов".
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Один из самых противоречивых актов, принятых по инициативе демократов, пишет он, — закон об отзыве контроля на местном уровне за программой сексуального образования в школах. "Теперь, если школа посчитает нужным ввести урок сексуального образования, учитель обязан рассказывать детям о "потребностях" представителей ЛГБТ", — пояснил Калдар.
Журналист посчитал, что его уволили именно из-за этой ремарки. "Последней каплей стало утверждение в моей колонке, что существует только два пола, и мое недовольство тем, что во имя инклюзивности трансгендерных людей мы должны потерять право на свободу слова", — так пояснил ситуацию сам автор в микроблоге. Он отметил, что у него нет личных претензий к руководству, однако политика издания запрещать некоторые слова и формулировки его возмущает. "Даже само слово "трансгендерный" нельзя использовать... Здесь нельзя назвать мужчину в платье... ну, в общем, мужчиной в платье", — посетовал он.
Такая "оруэлловская" попытка подменить понятия вызвала возмущение и сочувствие к Калдару у некоторых его коллег, и новость быстро переросла в скандал. Редактор уволенного коллеги подтвердила, что тот покинул издание, но не уточнила, по какой причине. "Надеюсь, консервативно настроенные авторы придут в нашу газету, зная, что мы ценим их голоса на наших страницах и у нас нет никаких проверок на верность (курсу издания. — Прим. ред.)", — подчеркнула она.
© AFP 2019 / Mark RalstonЧлены сообщества трансгендеров и их сторонники во время митинга в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
Члены сообщества трансгендеров и их сторонники во время митинга в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
© AFP 2019 / Mark Ralston
Члены сообщества трансгендеров и их сторонники во время митинга в Лос-Анджелесе, штат Калифорния

Гендерное разнообразие

Споры из-за гендерной идентичности возникли не вчера. Даже в продвинутых США не всем легко разобраться, как называть человека, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.
На этот случай в 2014 году Facebook разрешил американским и европейским пользователям указывать в графе "пол" не только "не определен", но и еще несколько десятков обозначений. В феврале 2014-го их значилось 58. Нововведение всколыхнуло прессу, издания принялись объяснять читателям, как понять, что означает новая гендерная идентичность друзей в интернете.

"Для многих людей новые графы вообще ничего не будут значить, но для некоторых это чрезвычайно важно", — говорил тогда программист Facebook Бриль Харрисон, который в тот момент сам находился в процессе смены пола с мужского на женский.

Слова "пол" и "гендер" — не всегда синонимы. Пол скорее указывает на биологические или физические характеристики, а гендер обозначает социальные, культурные, психологические различия между людьми. Кто-то утверждает, что, родившись в теле мужчины, всегда ощущал себя женщиной или наоборот. Другие не могут определиться, к какому полу себя отнести, или считают, что принадлежат к какой-то особенной категории.
Так, среди 58 наименований есть "агендерные" люди — те, кто не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам или же намеренно не хотят указывать свой пол. Они могут также использовать слова "безгендерный" или "гендерно-нейтральный".
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастник 40-го гей-парада в Мадриде
Участник 40-го гей-парада в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Участник 40-го гей-парада в Мадриде
"Андрогины" тоже не могут определиться с половой принадлежностью, иногда совмещая в себе и женские и мужские черты. "Бигендеры" считают себя мужчинами и женщинами одновременно или по-разному называют себя в зависимости от ситуации. То же касается "гендерфлюидных" (нестабильных) людей.
Сменившие биологический пол называются трансгендерами, причем аббревиатура FTM (Female to Male) указывает, что из мужчины человек превратился в женщину. Обратный процесс обозначается MTF (Male to Female).
На случай, если поведение человека не совпадает с тем, которое ему приписывается согласно половой принадлежности, есть обобщающий термин "гендерный нонконформист" или "гендерно-вариативный", а неопределившиеся могут выбрать вариант "гендерно-сомневающийся".
Для твердо уверенных в совпадении своего биологического пола и гендера существует приставка "цис". Например, "цисгендерный мужчина" вряд ли когда-то засомневается в своей маскулинности.
Это далеко не все идентификаторы, из которых можно выбрать. Некоторые из них непрофессионалу в гендерных исследованиях будет весьма сложно различить.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
7 ноября 2019, 23:58
Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
И все же такое разнообразие пока даже в США существует неофициально. В документах — водительских правах, паспортах — все еще необходимо указывать биологический пол. Споры о том, стоит ли включать в графу "пол" в официальных бумагах понятия "небинарный", "неопределившийся" и "нонконформист", еще ведутся. Надо сказать, некоторые штаты идут на прогрессивные меры. К примеру, в Мэриленде в 2019 году избирателям пообещали включить вариант Х (неопределенный) в графу "пол" при регистрации для голосования.

Мужчина остается мужчиной

Разные взгляды на то, кого можно назвать женщиной, а кого — мужчиной, а также неосведомленность о новых течениях в гендерных науках иногда приводят к неприятным инцидентам. И касается это даже знаменитостей.
Автор всемирно известных романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг попала под шквал критики в конце 2019 года из-за поста в твиттере. "Вы можете одеваться как хотите. Называть себя как хотите. Спать с любым взрослым человеком, который на это согласится. Жить той жизнью, которой хотите. Но выгонять женщин с работы за высказывание, что половая принадлежность реальна?" — задалась она вопросом, выражая поддержку британской ученой Майи Форстартер.
Британка раскритиковала правительство за намерение разрешить подданным официально указывать в документах гендер, к которому они себя причисляют. Форстартер считает, что стать трансгендером невозможно, а сменивший пол мужчина остается мужчиной, даже если закон признает его женщиной.
Попадают в передряги и крупные корпорации. Одна из самых известных компаний по производству женского нижнего белья Victoria’s Secret оскандалилась в 2018 году. Тогда ее директор по маркетингу заявил, что ежегодные шоу "Ангелов Victoria’s Secret", на которых полуобнаженные девушки ходят по подиуму в замысловатых сексуальных образах, — это "фантазия", а потому трансгендерных моделей в нем быть не может.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniМодель Марта Хант на показе Victoria's Secret. 10 ноября 2015 года
Модель Марта Хант на показе Victoria's Secret. 10 ноября 2015 года
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Модель Марта Хант на показе Victoria's Secret. 10 ноября 2015 года
Продажи Victoria’s Secret и так падали с 2016 года, но фраза маркетолога разъярила общественность настолько, что в 2019 году шоу решили вообще не проводить.
В скандальные хроники попадают не только знаменитости. В декабре 2019 года женщину-трансгендера из Великобритании обвинили в "ненавистнических высказываниях" из-за того, что она носила футболку с надписью "Трансженщины — это мужчины. Смиритесь с этим!" Судя по масштабу споров, на ее призыв общественность пока не откликается.
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Гарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Джордж Оруэлл (Эрик Блэр)ВеликобританияКолорадоСШАВ мире
Популярные комментарии
Человечество вымрет не из-за ядерной войны, и не из-за климатической катастрофы, а вот из-за этой гендерной шизофрении, охватившей западное общество. Озабоченные своей гендерной идентификацией, люди просто перестанут размножаться.
25 января, 09:24
АКАНДРЕЙ КОННИН
6820004
Развитые страны Европы уже давно перестали размножаться. Население Германии неизменно с 1997 года. Нет регрессии только за счёт миграционных потоков.
25 января, 09:56
Alexandr Sibiryakov
3600104
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