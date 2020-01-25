В Индии родился козленок с "человеческим лицом"

Фото и видео с козленком быстро обрели популярность в социальных сетях. Пользователи решили, что мутация делает существо похожим на сварливого старика. Владелец животного Мукеши Праджап опубликовал видео, на котором питомец учится держать равновесие и виляет хвостом.

Местные жители узрели в мутации божественное провидение, а эксперты предположили наличие у козленка редкого врожденного дефекта — циклопии. Это порок, при котором симметрия лица нарушается.

Недавно в Западной Бенгалии родилась корова с мутацией, которой местные тоже поклонялись, пока она не умерла в возрасте четырех месяцев. А на Кубе появился на свет одноглазый поросенок, похожий на шимпанзе.