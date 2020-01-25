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Туризм
2020-01-25T21:54+0300
https://ria.ru/20200125/1563845108.html
В Индии родился козленок с "человеческим лицом"
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РИА Новости

В Индии родился козленок с "человеческим лицом"

21:31 25.01.2020 (обновлено: 21:54 25.01.2020)
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© Mukeshji PrajapapКоза-мутант из Индии. Стоп-кадр из видео
Коза-мутант из Индии. Стоп-кадр из видео
© Mukeshji Prajapap
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Раджастане родилась коза-мутант: ее морда напоминает человеческое лицо. Местные жители сочли ее аватаром Бога, сообщает New York Post.
Фото и видео с козленком быстро обрели популярность в социальных сетях. Пользователи решили, что мутация делает существо похожим на сварливого старика. Владелец животного Мукеши Праджап опубликовал видео, на котором питомец учится держать равновесие и виляет хвостом.
Местные жители узрели в мутации божественное провидение, а эксперты предположили наличие у козленка редкого врожденного дефекта — циклопии. Это порок, при котором симметрия лица нарушается.
Недавно в Западной Бенгалии родилась корова с мутацией, которой местные тоже поклонялись, пока она не умерла в возрасте четырех месяцев. А на Кубе появился на свет одноглазый поросенок, похожий на шимпанзе.
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