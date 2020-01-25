Подарок от Трампа: Россия нарастила экспорт нефти на фоне санкций США

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В минувшем году российский нефтяной экспорт резко расширился. Помогли американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Больше всего увеличили закупки нашего сырья Турция и сами США. Как получилось, что Трамп оказал Москве добрую услугу, — в материале РИА Новости.

Всем нужна

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-ноябре поставки сырой нефти за рубеж выросли на 3,8 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года. Как выяснили в Минэкономразвития, проанализировав картину внешней торговли, это связано с ограничительными мерами США против Ирана и Венесуэлы.

Все дело в том, что американские санкции вызвали острейший дефицит тяжелой сернистой нефти. Особенно пострадала Венесуэла: суточная добыча сократилась в 3,3 раза, до 0,75 миллиона баррелей.

Потери Ирана меньше — там пока производят 2,1 миллиона баррелей. Что же касается России, результат противоположный: добыча выросла до 10,7 миллиона баррелей в день.

Еще в 2017-м, спустя три года после введения антироссийских санкций, американская The Wall Street Journal признала: ограничения не оказали существенного влияния на нефтяную отрасль страны. Москва продолжает внедрять новые технологии в энергетической сфере и увеличила добычу.

Столкнувшись с нехваткой тяжелой нефти, импортеры буквально выстроились в очередь за российским сырьем. Одними из первых дефицит ощутили европейские НПЗ. Экспортеры, выполняя соглашение ОПЕК+, урезали в первую очередь добычу тяжелых сортов, сохраняя поставки более дорогой легкой нефти.

По данным Refinitiv Eikon, Саудовская Аравия снизила экспорт сернистых сортов в Европу почти вдвое, Ирак — более чем на 40 процентов, с 615 тысяч баррелей в сутки до 355 тысяч. Спасением для европейских покупателей стала российская Urals, которая к тому же существенно подорожала.

Конкурентом европейским нефтяникам за российское сырье выступил новый крупный НПЗ STAR в Турции, построенный специально для переработки тяжелой иранской нефти.

Из-за санкций против Тегерана новый завод остался без сырья. Поэтому еще в июле Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar попросила Россию помочь с поставками (ее турецкая "дочка" Socar Turkey Enerji — оператор завода).

В результате НПЗ Star Aliaga, расположенный на побережье Эгейского моря, спешно переориентировался на российское сырье, закупив у "Роснефти" миллион тонн нефти Urals.

В целом экспорт отечественного черного золота в Турцию за 11 месяцев вырос в 4,5 раза и составил в денежном выражении 3,41 миллиарда долларов.

Пришлось покупать

Американские нефтепереработчики, по сути, оказались главными пострадавшими от санкции Трампа против Венесуэлы. Уже к апрелю прошлого года поставки из этой страны в США сократились в 4,5 раза, до 139 тысяч баррелей в сутки. А после того как вступило в силу эмбарго, импорт прекратился совсем.

Перед нефтеперерабатывающими заводами Мексиканского залива и Восточного побережья США, рассчитанными на тяжелую сернистую нефть, замаячила перспектива остановки. В результате все крупнейшие американские компании — Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron — увеличили закупки российского сырья до рекордных объемов. Поставки в США выросли с 1,38 миллиона тонн до 4,28 миллиона тонн на сумму почти два миллиарда долларов.

Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что США — лидер в производстве нефти и газа и больше не нуждаются в импорте энергоресурсов из "враждебных государств". Но последние данные, опубликованные Минэнерго США, это не подтверждают.

Согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США, в 2020-м объем производства нефти в США увеличится только на 400 тысячи баррелей в сутки. Это самый слабый рост с 2017 года.

Больше всего замедлится добыча сланцевой нефти: более чем наполовину в 2021 году, по оценкам Минэнерго. Особенно жестким падение будет в крупнейшем американском бассейне Permian. Работающие там крупнейшие компании Pioneer Natural Resources Co. и Centennial Resource Development уже предупредили о грядущем сокращении производства.