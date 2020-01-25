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2020-01-25T12:30+0300
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Омские полицейские спасли людей из пожара
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РИА Новости

Омские полицейские спасли людей из пожара

10:30 25.01.2020 (обновлено: 12:30 25.01.2020)
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МОСКВА, 25 янв РИА Новости. Полицейским Омской области пришлось побывать в роли пожарных — они вытащили людей из горящего дома.
Начальник уголовного розыска ОМВД России по Марьяновскому району Омской области, майор полиции Александр Тимощук и оперуполномоченный уголовного розыска, старший лейтенант полиции Денис Клименко, проезжая ночью по улице Пролетарской поселка Марьяновка, увидели густой дым над двухэтажным жилым домом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Полицейские поспешили на помощь жильцам, стали будить их, стуча в окна. Они эвакуировали со второго этажа женщину и мужчину, который из-за проблем со здоровьем не мог самостоятельно покинуть квартиру.
"Дышать было тяжело, ориентировались на ощупь", — рассказал Денис Клименко.
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Тем временем на место происшествия прибыл пожарный расчет.
Через окно одной из квартир на первом этаже оперативники увидели пожилую женщину, находящуюся без сознания. Они разбили стекло и вынесли пенсионерку на улицу, где передали ее медицинским работникам. Затем помогли выбраться через задымленный подъезд остальным жильцам.
"Благодаря грамотным и оперативным действиям Александра Тимощука и Дениса Клименко все граждане были своевременно эвакуированы из горящего здания", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Хорошие новостиХорошие новостиИрина ВолкМВД РФОмская область
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