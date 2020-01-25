Омские полицейские спасли людей из пожара

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полицейским Омской области пришлось побывать в роли пожарных — они вытащили людей из горящего дома.

Начальник уголовного розыска ОМВД России по Марьяновскому району Омской области, майор полиции Александр Тимощук и оперуполномоченный уголовного розыска, старший лейтенант полиции Денис Клименко, проезжая ночью по улице Пролетарской поселка Марьяновка, увидели густой дым над двухэтажным жилым домом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Полицейские поспешили на помощь жильцам, стали будить их, стуча в окна. Они эвакуировали со второго этажа женщину и мужчину, который из-за проблем со здоровьем не мог самостоятельно покинуть квартиру.

"Дышать было тяжело, ориентировались на ощупь", — рассказал Денис Клименко.

Тем временем на место происшествия прибыл пожарный расчет.

Через окно одной из квартир на первом этаже оперативники увидели пожилую женщину, находящуюся без сознания. Они разбили стекло и вынесли пенсионерку на улицу, где передали ее медицинским работникам. Затем помогли выбраться через задымленный подъезд остальным жильцам.