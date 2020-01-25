Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-25T14:09+0300
https://ria.ru/20200125/1563835095.html
Для острова в Ирландии разыскиваются смотрители с навыками выживания
https://cdn21.img.ria.ru/images/156383/59/1563835952_0:229:2248:1494_1036x0_80_0_0_5a07d4a421c95c7a1f2be2f0997a627d.jpg
РИА Новости

Для острова в Ирландии разыскиваются смотрители с навыками выживания

06:10 25.01.2020 (обновлено: 14:09 25.01.2020)
18596
CC BY 2.0 / d_marino2001 / View to Great Blasket IslandОстров Грейт-Бласкет
Остров Грейт-Бласкет
CC BY 2.0 / d_marino2001 / View to Great Blasket Island
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На юго-западе Ирландии у побережья графства Керри расположен остров Грейс-Бласкет, нуждающийся в смотрителях. Они должны быть готовы к суровым погодным условиям и отсутствию электричества, сообщает Daily Mail.
Смотрителям острова нужно будет управлять небольшим кафе и тремя коттеджами, в каждом из которых могут разместиться семь человек. Рабочий сезон — с апреля по октябрь 2020 года.
На Грейс-Бланкет нет электричества. Вместо него — свечи и печки, отапливающие дома. Горячей воды нет, а за холодной надо идти к роднику. Еще на острове всегда дуют сильные ветра. Владельцы недвижимости Алиса Хейл и Билли О`Коннор в своем объявлении в соцсетях подчеркнули, что они разыскивают кандидатов с базовыми навыками выживания.
Несмотря на сложность работы, объявление вызвало ажиотаж: на заявку уже откликнулись 27 тысяч человек со всего мира.
Здание Оперного театра в Сиднее
3 января, 22:31Туризм
Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году
1453910532
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИрландия
Рекомендуем
Озеро Байкал
На берегу Байкала снесут самовольно возведенный развлекательный центр
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Вид на Землю из космоса
NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Госсекретарь США Майк Помпео
Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку Константина Котова
Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса
Эмблема Космических сил США
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США
Флаги Кипра и Европейского союза
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Помощник президента России Владислав Сурков
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Вице-президент США Майк Пенс у Стены Плача в Иерусалиме
США прислали жертвам и освободителям Освенцима дешевую фальшивку
Украинский бронетранспортер БТР-4
Украинская армия получила "дырявые" БТР
Владимир Познер
Познер рассказал, как видит Россию со стороны
Участники ЛГБТ-парада
"Мужчина в платье — все равно мужчина". В чем опасно сомневаться в США
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00СМИ: число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния