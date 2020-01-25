Для острова в Ирландии разыскиваются смотрители с навыками выживания

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На юго-западе Ирландии у побережья графства Керри расположен остров Грейс-Бласкет, нуждающийся в смотрителях. Они должны быть готовы к суровым погодным условиям и отсутствию электричества, На юго-западе Ирландии у побережья графства Керри расположен остров Грейс-Бласкет, нуждающийся в смотрителях. Они должны быть готовы к суровым погодным условиям и отсутствию электричества, сообщает Daily Mail.

Смотрителям острова нужно будет управлять небольшим кафе и тремя коттеджами, в каждом из которых могут разместиться семь человек. Рабочий сезон — с апреля по октябрь 2020 года.

На Грейс-Бланкет нет электричества. Вместо него — свечи и печки, отапливающие дома. Горячей воды нет, а за холодной надо идти к роднику. Еще на острове всегда дуют сильные ветра. Владельцы недвижимости Алиса Хейл и Билли О`Коннор в своем объявлении в соцсетях подчеркнули, что они разыскивают кандидатов с базовыми навыками выживания.