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Туризм
2020-01-25T11:41+0300
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В Венеции в собор Сан-Марко будут продаваться билеты
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РИА Новости

В Венеции в собор Сан-Марко будут продаваться билеты

11:41 25.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются с голубями перед собором Сан-Марко в Венеции
Туристы фотографируются с голубями перед собором Сан-Марко в Венеции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Посетители собора Сан-Марко в Венеции смогут попасть в него в удобное время по билетам или прийти по бесплатной квоте, сообщает АТОР.
Прокуратура Сан-Марко предложила заранее "программировать" число гостей храма, организовав билетную систему.
У туристов будет выбор: заплатить и в режиме онлайн выбрать удобную дату и время посещения или попробовать попасть в собор в тот же день, взяв бесплатный билет в одном из терминалов. В последнем случае во входе может быть отказано из-за превышения дневного лимита гостей.
Платное бронирование будет доступно как для отдельных лиц, так и для групп. По такому билету посетителям обещают предоставить больше возможностей для "знакомства с произведениями искусства".
Пока стоимость билета в собор Сан-Марко венецианские власти не раскрывают. Предполагается, что система заработает в апреле. Сейчас идет поиск подрядчика, который сможет поставить программное обеспечение.
Ежедневно собор посещает около 15 тысяч человек, но в высокий сезон их значительно больше. Сейчас вход в храм бесплатный, но некоторые объекты внутри можно увидеть только за деньги.
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