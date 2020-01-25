В Венеции в собор Сан-Марко будут продаваться билеты

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Посетители собора Сан-Марко в Венеции смогут попасть в него в удобное время по билетам или прийти по бесплатной квоте, Посетители собора Сан-Марко в Венеции смогут попасть в него в удобное время по билетам или прийти по бесплатной квоте, сообщает АТОР.

Прокуратура Сан-Марко предложила заранее "программировать" число гостей храма, организовав билетную систему.

У туристов будет выбор: заплатить и в режиме онлайн выбрать удобную дату и время посещения или попробовать попасть в собор в тот же день, взяв бесплатный билет в одном из терминалов. В последнем случае во входе может быть отказано из-за превышения дневного лимита гостей.

Платное бронирование будет доступно как для отдельных лиц, так и для групп. По такому билету посетителям обещают предоставить больше возможностей для "знакомства с произведениями искусства".

Пока стоимость билета в собор Сан-Марко венецианские власти не раскрывают. Предполагается, что система заработает в апреле. Сейчас идет поиск подрядчика, который сможет поставить программное обеспечение.