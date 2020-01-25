Знаменитости выбирают аватарки для соцсетей в новом флешмобе

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В сети набирает популярность новый челлендж #dollypartonchallenge, который начала певица Долли Партон. Суть флешмоба — показать, как будет выглядеть профиль в приложениях популярных социальных сетей.

Многие уверены, что в Instagram публикуют красивые кадры, на Facebook делятся информацией о жизни, LinkedIn создан для того чтобы вести серьезные дела, а Tinder для непринужденного общения. То, что получилось у зарубежных и российских знаменитостей, — в материале РИА Новости.