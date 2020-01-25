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Культура
2020-01-25T21:35+0300
https://ria.ru/20200125/1563821654.html
Знаменитости выбирают аватарки для соцсетей в новом флешмобе
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РИА Новости

Знаменитости выбирают аватарки для соцсетей в новом флешмобе

21:35 25.01.2020
959
© Фото : страница Дженнифер Гарнер в InstagramДженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
© Фото : страница Дженнифер Гарнер в Instagram
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В сети набирает популярность новый челлендж #dollypartonchallenge, который начала певица Долли Партон. Суть флешмоба — показать, как будет выглядеть профиль в приложениях популярных социальных сетей.
Многие уверены, что в Instagram публикуют красивые кадры, на Facebook делятся информацией о жизни, LinkedIn создан для того чтобы вести серьезные дела, а Tinder для непринужденного общения. То, что получилось у зарубежных и российских знаменитостей, — в материале РИА Новости.

Долли Партон

Майли Сайрус

Марк Руффало

Наоми Кэмпбелл

Иван Ургант

Эллен Дедженерес

Дженнифер Гарнер

Тимур Родригез

Донателла Версаче

Керри Вашингтон

Дженнифер Лопес и Ольга Бузова
25 сентября 2019, 13:18Культура
Знаменитости приняли участие в новом сетевом флешмобе по замене лиц
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КультураМайли СайрусСтиль жизниНовости культурыМарк РуффалоНаоми КэмпбеллДженнифер ГарнерИван Ургант
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