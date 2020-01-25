Английская телеведущая удивила Сеть необычной оптической иллюзией

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Английская журналистка и телеведущая Кейт Гэррауэй опубликовала в инстаграме фотографию, на которой показала оптическую иллюзию, которая "меняет" цвета. Необычная публикация удивила многих пользователей социальной сети.

"Это вызвало кучу споров в нашем доме сегодня вечером", — написала Гэррауэй.

На представленной картинке нарисовано два блока серых оттенков: светлого и темного. Суть иллюзии состоит в том, что если на линию между ними положить палец, фигуры станут одного цвета.

"Так происходит потому, что у блоков есть черные и белые области. В остальном, все серое", — объяснил @reds_sixtyeight.

Были те, кто совсем не увидел изменений.

Но у большинства пользователей все получилось, и они остались в восторге.

"Это так странно!" — заявила @_demi_starr_.

"Невероятно", — написал @hackertdog.