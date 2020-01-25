Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-25T06:31+0300
https://ria.ru/20200125/1563820298.html
Английская телеведущая удивила Сеть необычной оптической иллюзией
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/16/1563821615_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_dedaa84964aaa688aea4b1ad85c036b4.jpg
РИА Новости

Английская телеведущая удивила Сеть необычной оптической иллюзией

06:31 25.01.2020
1278
© AP Photo / Vianney Le Caer/InvisionКейт Гаррауэй
Кейт Гаррауэй
© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Английская журналистка и телеведущая Кейт Гэррауэй опубликовала в инстаграме фотографию, на которой показала оптическую иллюзию, которая "меняет" цвета. Необычная публикация удивила многих пользователей социальной сети.
"Это вызвало кучу споров в нашем доме сегодня вечером", — написала Гэррауэй.
На представленной картинке нарисовано два блока серых оттенков: светлого и темного. Суть иллюзии состоит в том, что если на линию между ними положить палец, фигуры станут одного цвета.
"Так происходит потому, что у блоков есть черные и белые области. В остальном, все серое", — объяснил @reds_sixtyeight.
Были те, кто совсем не увидел изменений.
Но у большинства пользователей все получилось, и они остались в восторге.
"Это так странно!" — заявила @_demi_starr_.
"Невероятно", — написал @hackertdog.
"Мне кажется, это изображения было бы полезно показывать на уроках по теории цвета", — прокомментировала @nilamholmes.
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
29 декабря 2019, 02:00Культура
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
511015
КультураСтиль жизниНовости культурыВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Операционная система Android
Эксперты предупредили о "практически неудаляемом" Android-вирусе
Мы все умрём. Квантовые компьютеры
Мы все умрём. Квантовые компьютеры
Участники ЛГБТ-парада
"Мужчина в платье — все равно мужчина". В чем опасно сомневаться в США
Госсекретарь США Майк Помпео
Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал минские соглашения
Социальная сеть Вконтакте
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Тейлор Свифт на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
Тейлор Свифт рассказала, как боролась с нарушениями пищевого поведения
Остров Грейт-Бласкет
Для острова в Ирландии разыскиваются смотрители с навыками выживания
Вице-президент США Майк Пенс у Стены Плача в Иерусалиме
США прислали жертвам и освободителям Освенцима дешевую фальшивку
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Видео последствий землетрясения в Турции
Опубликовано видео последствий мощного землетрясения в Турции
Лондон
Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00СМИ: число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния