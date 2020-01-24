В Турции возросло число погибших при землетрясении

АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали. Таким образом, общее число погибших в провинциях Малатья и Элязыг возросло до восьми, а пострадавших - превысило 300.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск пятницы. Губернаторы провинций Элязыг и Малатья ранее сообщили, что в каждой из этих провинций погибли по три человека, еще 270 получили ранения.
"Число погибших у нас возросло до пяти, 90 пострадали", - сказал Баруш в эфире телеканала NTV.