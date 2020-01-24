В Турции возросло число погибших при землетрясении

Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск пятницы. Губернаторы провинций Элязыг и Малатья ранее сообщили, что в каждой из этих провинций погибли по три человека, еще 270 получили ранения.