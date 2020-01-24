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В Турции возросло число погибших при землетрясении
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РИА Новости

В Турции возросло число погибших при землетрясении

23:56 24.01.2020 (обновлено: 00:03 25.01.2020)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали. Таким образом, общее число погибших в провинциях Малатья и Элязыг возросло до восьми, а пострадавших - превысило 300.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск пятницы. Губернаторы провинций Элязыг и Малатья ранее сообщили, что в каждой из этих провинций погибли по три человека, еще 270 получили ранения.
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"Число погибших у нас возросло до пяти, 90 пострадали", - сказал Баруш в эфире телеканала NTV.
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Элязыг (провинция)ТурцияВ мире
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