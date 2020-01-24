Кандидат в президенты Боливии хочет расширять сотрудничество с Россией

"Есть много вещей, которые можно продолжить, и новые проекты, которые мы можем сделать с правительствами Китая и России. Мы открыты для продвижения большего количества проектов с Россией, у нас очень хорошие отношения с этой страной", - сказал Арсе, который был в прошлом министром экономики правительства Эво Моралеса (2006-2019).
Луис Арсе отдельно отметил соглашения Боливии и России в области ядерной медицины и ранней диагностики рака.
"Надеюсь, что временное правительство не остановило этот проект. Кроме того, Боливия экспортирует в Россию ряд продовольственных продуктов, включая мясо и птицу", - добавил экс-министр.
В четверг общественные организации MAS официально утвердили кандидатов на должности президента (Арсе) и вице-президента (экс-министр иностранных дел Давид Чокеуанка).
Луис Арсе имеет ученую степень по экономике, он профессор, в 2013 году журнал América Economía назвал его одним из лучших министров экономики в регионе.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
21 января, 19:39Парламент Боливии принял отставку Эво Моралеса