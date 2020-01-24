Кандидат в президенты Боливии хочет расширять сотрудничество с Россией

МОНТЕВИДЕО, 24 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты Боливии от Движения к социализму (MAS) Луис Арсе Катакора сообщил РИА Новости, что в случае избрания намерен реализовать новые двусторонние проекты с Россией

"Есть много вещей, которые можно продолжить, и новые проекты, которые мы можем сделать с правительствами Китая и России. Мы открыты для продвижения большего количества проектов с Россией, у нас очень хорошие отношения с этой страной", - сказал Арсе, который был в прошлом министром экономики правительства Эво Моралеса (2006-2019).

Луис Арсе отдельно отметил соглашения Боливии и России в области ядерной медицины и ранней диагностики рака.

"Надеюсь, что временное правительство не остановило этот проект. Кроме того, Боливия экспортирует в Россию ряд продовольственных продуктов, включая мясо и птицу", - добавил экс-министр.

В четверг общественные организации MAS официально утвердили кандидатов на должности президента (Арсе) и вице-президента (экс-министр иностранных дел Давид Чокеуанка).

Луис Арсе имеет ученую степень по экономике, он профессор, в 2013 году журнал América Economía назвал его одним из лучших министров экономики в регионе.