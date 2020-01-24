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В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
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РИА Новости

В Турции назвали число пострадавших при землетрясении

23:19 24.01.2020 (обновлено: 23:38 24.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск). Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли.
"В целом по городу число погибших составило три человека, 225 раненых. Спасатели пытаются добраться до шестерых человек под завалами", - сказал Калдырым в эфире телеканала NTV.
Баруш сообщил о трех погибших и 45 раненых в Малатье.
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