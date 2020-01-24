В Турции назвали число пострадавших при землетрясении

Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск). Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли.
"В целом по городу число погибших составило три человека, 225 раненых. Спасатели пытаются добраться до шестерых человек под завалами", - сказал Калдырым в эфире телеканала NTV.
Баруш сообщил о трех погибших и 45 раненых в Малатье.