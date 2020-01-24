Под завалами домов после землетрясения в Турции могут находиться люди

АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Число пострадавших при сильном землетрясении на востоке Турции может увеличиться, есть информация о находящихся под завалами людях, заявил глава сельской администрации поселка Гюнбалы провинции Элязыг Озджан Гюндем.