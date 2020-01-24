Под завалами домов после землетрясения в Турции могут находиться люди

АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Число пострадавших при сильном землетрясении на востоке Турции может увеличиться, есть информация о находящихся под завалами людях, заявил глава сельской администрации поселка Гюнбалы провинции Элязыг Озджан Гюндем.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск). Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли.
"Дороги в результате землетрясения повреждены, до некоторых деревень нельзя добраться. Есть информация о рухнувших там домах, под завалами могут находиться люди", - сказал Гюндем в эфире телеканала NTV.