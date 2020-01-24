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Канделаки прокомментировала "шутку" главы Чувашии с пожарным
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РИА Новости

Канделаки прокомментировала "шутку" главы Чувашии с пожарным

22:55 24.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Кроме того, в "Единой России" пообещали рассмотреть эпизод на ближайшем заседании комиссии по этике.
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Канделаки заявила, что возможное исключение Игнатьева из "Единой России" не повлияет на его поведение, однако может стать уроком для других.
"А Игнатьев теперь и сам может за ключами попрыгать. От кабинета замдиректора районного дома культуры. По-дружески, по-свойски", — резюмировала она.
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Тина КанделакиЕдиная РоссияМихаил ИгнатьевЧувашияОбщество
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