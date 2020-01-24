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Культура
2020-01-24T22:48+0300
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"Золотого орла" за лучшую роль получил актер Александр Петров
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РИА Новости

"Золотого орла" за лучшую роль получил актер Александр Петров

22:48 24.01.2020
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© Централ Партнершип (2019)Кадр из фильма "Текст"
Кадр из фильма Текст
© Централ Партнершип (2019)
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел" стал Александр Петров за роль в фильме "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения награды проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".
В номинации "Лучшая мужская роль в кино " конкурировали Юрий Борисов ("Бык") и Александр Петров за два фильма "Текст" и "Т-34".
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Главный герой фильма "Текст" 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров) отсидел семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Все время пребывания в тюрьме он мечтал встретиться лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский). Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.
Кадр из фильма Текст(2019)
Вчера, 22:34Культура
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст"
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КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (актер)
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