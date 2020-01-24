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Культура
2020-01-24T22:45+0300
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Виктория Мирошниченко получила "Золотого орла" за лучшую женскую роль
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РИА Новости

Виктория Мирошниченко получила "Золотого орла" за лучшую женскую роль

22:45 24.01.2020
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© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лучшей актрисой 2019 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел" стала Виктория Мирошниченко за роль в фильме "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения награды проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".
На "Золотого орла " в номинации "Лучшая женская роль в кино" претендовали актрисы Стася Милославская ("Бык"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Ирина Старшенбаум ("Т-34").
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Действие фильма Кантемира Балагова "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". Фильм был выдвинут на премию "Оскар" от России, но не вошел в число номинантов.
Кадр из фильма Дылда
13 января, 21:01
Российский фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар"
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КультураКино и сериалыНовости культурыКантемир БалаговЗолотой Орел (премия)
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