Виктория Мирошниченко получила "Золотого орла" за лучшую женскую роль

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лучшей актрисой 2019 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел" стала Виктория Мирошниченко за роль в фильме "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения награды проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

На "Золотого орла " в номинации "Лучшая женская роль в кино" претендовали актрисы Стася Милославская ("Бык"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Ирина Старшенбаум ("Т-34").

Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

Действие фильма Кантемира Балагова "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.