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Культура
2020-01-24T22:42+0300
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Алексей Сидоров получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
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РИА Новости

Алексей Сидоров получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

22:42 24.01.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой "Марс Медиа" Кадр со съемочной площадки фильма Алексея Сидорова "Т-34"
Кадр со съемочной площадки фильма Алексея Сидорова Т-34
© Фото предоставлено пресс-службой "Марс Медиа"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алексей Сидоров получил национальную кинопремию "Золотой орел" как лучший режиссер за фильм "Т-34", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".
На премию в номинации "Лучшая режиссерская работа" в этом году претендовали Клима Шипенко ("Текст"), Алексей Сидоров "Т-34"), Кантемир Балагов "Дылда".
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Кадр из фильма Текст(2019)
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КультураКино и сериалыНовости культурыЗолотой Орел (премия)
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