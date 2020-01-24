Алексей Сидоров получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алексей Сидоров получил национальную кинопремию "Золотой орел" как лучший режиссер за фильм "Т-34", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

На премию в номинации "Лучшая режиссерская работа" в этом году претендовали Клима Шипенко ("Текст"), Алексей Сидоров "Т-34"), Кантемир Балагов "Дылда".