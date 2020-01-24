Актриса Алиса Фрейндлих получила почетного "Золотого орла"

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила почетный приз национальной кинематографической премии "Золотой орел" за вклад в искусство, церемония вручения премии проходит на концерне "Мосфильм" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

Приз актрисе вручил режиссер Никита Михалков.

"Я хочу сказать, что эта маленькая женщина пронесла через свою жизнь свой талант и не изменила ему", - сказал Михалков.

"Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою судьбу", - сказала Фрейндлих, поблагодарив киноакадемию и лично Михалкова за удовольствие от съемок с ним в фильме "Жестокий романс".

Актриса отметила 85-летний юбилей 8 декабря 2019 года.