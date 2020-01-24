Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-24T22:38+0300
https://ria.ru/20200124/1563852316.html
Актриса Алиса Фрейндлих получила почетного "Золотого орла"
https://cdn23.img.ria.ru/images/103394/71/1033947179_0:0:2738:1541_1036x0_80_0_0_d9c09a7ea804d0f22906429eca121393.jpg
РИА Новости

Актриса Алиса Фрейндлих получила почетного "Золотого орла"

22:38 24.01.2020
394
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктриса Алиса Фрейндлих на церемонии вручения театральных премий "Золотой Софит"
Актриса Алиса Фрейндлих на церемонии вручения театральных премий Золотой Софит
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила почетный приз национальной кинематографической премии "Золотой орел" за вклад в искусство, церемония вручения премии проходит на концерне "Мосфильм" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Приз актрисе вручил режиссер Никита Михалков.
"Я хочу сказать, что эта маленькая женщина пронесла через свою жизнь свой талант и не изменила ему", - сказал Михалков.
"Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою судьбу", - сказала Фрейндлих, поблагодарив киноакадемию и лично Михалкова за удовольствие от съемок с ним в фильме "Жестокий романс".
Актриса отметила 85-летний юбилей 8 декабря 2019 года.
Фрейндлих снялась в фильмах "Неоконченная повесть", "Служебный роман", "Сталкер", "Д" Артаньян и три мушкетера", "Карп отмороженный", "Соломенная шляпка", "Жестокий романс" и многих других.
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
8 декабря 2019, 11:23
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает юбилей
1501000
КультураКино и сериалыНовости культурыНикита МихалковЗолотой Орел (премия)Алиса ФрейндлихМосфильм
Рекомендуем
Кадр из фильма Текст
"Золотого орла" за лучшую роль получил актер Александр Петров
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Под завалами домов после землетрясения в Турции могут находиться люди
Кадр из фильма Дылда
Виктория Мирошниченко получила "Золотого орла" за лучшую женскую роль
Отель в Анталье
В МВД Турции сообщили о двух пострадавших при землетрясении
Город Тбилиси, Грузия
СМИ: в Тбилиси охранники клуба избили индийских туристов
Кадр из фильма Текст(2019)
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст"
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Канделаки прокомментировала "шутку" главы Чувашии с пожарным
Пассажиры на вокзале в Гонконге
Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
Традиционных китайских талисман Инь и Ян
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Кадр со съемочной площадки фильма Алексея Сидорова Т-34
Алексей Сидоров получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне отрицают "перестрелку" с российскими военными в Сирии
Кадр из сериала Ведьмак
Шоураннер "Ведьмака" рассказал, что ждет зрителей во втором сезоне
В. Зеленский
Зеленский рассказал о "шраме" между Россией и Украиной
Последствия землетрясения в Албании
Крупные землетрясения в мире в 2019-2020 годах
Отель в Анталье
Россияне не пострадали при землетрясении в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния