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Сайт иранского агентства Fars заблокировали из-за американских санкций
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РИА Новости

Сайт иранского агентства Fars заблокировали из-за американских санкций

22:28 24.01.2020
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сайт иранского новостного агентства Fars был заблокирован из-за американских санкций против Ирана по указу министерства финансов, сообщает Fars в своем Telegram-канале.
Международный провайдер направил агентству Fars электронное письмо, в котором причиной блокировки указывалось "предписание управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и внесение этого агентства в "черный список" (SDN-лист)".
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При этом агентство сообщает, что сайт с доменом .ir заработал в штатном режиме, в то время как сайт с доменом .com все еще заблокирован.
В четверг США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном. В санкционный список за нарушение санкций в отношении Ирана включены гражданин КНР и гражданин Ирана, а также компании нефтяного сектора.
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. Администрация Трампа заявила о необходимости сокращения экспорта иранской нефти до нуля и вводит санкции против нарушителей действующего санкционного режима.
Ранее в январе США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции также были введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.
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