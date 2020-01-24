Сайт иранского агентства Fars заблокировали из-за американских санкций

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сайт иранского новостного агентства Fars был заблокирован из-за американских санкций против . Сайт иранского новостного агентства Fars был заблокирован из-за американских санкций против Ирана по указу министерства финансов, сообщает Fars в своем Telegram-канале.

Международный провайдер направил агентству Fars электронное письмо, в котором причиной блокировки указывалось "предписание управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и внесение этого агентства в "черный список" (SDN-лист)".

При этом агентство сообщает, что сайт с доменом .ir заработал в штатном режиме, в то время как сайт с доменом .com все еще заблокирован.

В четверг США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном. В санкционный список за нарушение санкций в отношении Ирана включены гражданин КНР и гражданин Ирана, а также компании нефтяного сектора.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. Администрация Трампа заявила о необходимости сокращения экспорта иранской нефти до нуля и вводит санкции против нарушителей действующего санкционного режима.

Ранее в январе США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции также были введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.