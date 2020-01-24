В Турции восемь человек погибли при землетрясении

АНКАРА, 24 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. При землетрясении на востоке Турции три человека погибли в городе Элязыг, еще пятеро — в провинции Малатья.

Общее число пострадавших превысило 300 человек. Как рассказал губернатор Элязыга Четин Октай Калдырым, спасатели также пытаются добраться до шестерых человек под завалами.

Ранее в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям сообщили, что в пострадавший регион направили палатки и теплые одеяла.