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В Турции восемь человек погибли при землетрясении
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РИА Новости

В Турции восемь человек погибли при землетрясении

22:20 24.01.2020 (обновлено: 00:04 25.01.2020)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
АНКАРА, 24 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. При землетрясении на востоке Турции три человека погибли в городе Элязыг, еще пятеро — в провинции Малатья.
Общее число пострадавших превысило 300 человек. Как рассказал губернатор Элязыга Четин Октай Калдырым, спасатели также пытаются добраться до шестерых человек под завалами.
Ранее в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям сообщили, что в пострадавший регион направили палатки и теплые одеяла.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже. По предварительной информации, в результате бедствия россияне не пострадали.
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