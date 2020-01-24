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Россияне не пострадали при землетрясении в Турции
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РИА Новости

Россияне не пострадали при землетрясении в Турции

22:09 24.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 24 янв - РИА Новости, Алёна Палажченко. Россиян среди пострадавших в результате землетрясения в провинции Элязыг, по предварительным данным, нет, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение амплитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск). По предварительным данным, погибших нет, двое ранены.
"В 20.55 в восточной провинции Элязыг зафиксировано землетрясение мощностью 6,8 баллов. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией", - сказала собеседница агентства.
Отель в Анталье
Вчера, 21:46
В МВД Турции сообщили о двух пострадавших при землетрясении
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Элязыг (провинция)ТурцияВ мире
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