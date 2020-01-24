Россияне не пострадали при землетрясении в Турции

АНКАРА, 24 янв - РИА Новости, Алёна Палажченко. Россиян среди пострадавших в результате землетрясения в провинции Элязыг, по предварительным данным, нет, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение амплитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск). По предварительным данным, погибших нет, двое ранены.
"В 20.55 в восточной провинции Элязыг зафиксировано землетрясение мощностью 6,8 баллов. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией", - сказала собеседница агентства.