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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T21:51+0300
https://ria.ru/20200124/1563851867.html
Представитель США обсудит в Европе дела Сирии и коалиции против ИГ*
https://cdn22.img.ria.ru/images/154226/01/1542260129_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fde137f70f7f5bbeee4ad0f19cdea1cc.jpg
РИА Новости

Представитель США обсудит в Европе дела Сирии и коалиции против ИГ*

21:51 24.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель США Джеймс Джеффри посетит Европу 27-30 января и обсудит дела коалиции и Сирии, сообщил госдепартамент.
Джеффри совмещает посты спецпредставителя по Сирии и спецпосланника по делам коалиции по борьбе с ИГ*.
Джеффри и еще один представитель госдепа по Сирии Джоэл Рэйберн посетят заседание так называемой малой группы стран по Сирии в Лондоне вместе с представителями Великобритании, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Египта и Иордании.
Затем Джеффри посетит Данию, где проведет встречу коалиции на уровне политдиректоров. Наконец, 30 января Джеффри проведет встречи по Сирии и Ираку в Брюсселе.
* Организация, запрещенная в России
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