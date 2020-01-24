Представитель США обсудит в Европе дела Сирии и коалиции против ИГ*

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель США Джеймс Джеффри посетит Европу 27-30 января и обсудит дела коалиции и Сирии, сообщил госдепартамент.
Джеффри совмещает посты спецпредставителя по Сирии и спецпосланника по делам коалиции по борьбе с ИГ*.
Джеффри и еще один представитель госдепа по Сирии Джоэл Рэйберн посетят заседание так называемой малой группы стран по Сирии в Лондоне вместе с представителями Великобритании, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Египта и Иордании.
Затем Джеффри посетит Данию, где проведет встречу коалиции на уровне политдиректоров. Наконец, 30 января Джеффри проведет встречи по Сирии и Ираку в Брюсселе.
* Организация, запрещенная в России