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В МВД Турции сообщили о двух пострадавших при землетрясении
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РИА Новости

В МВД Турции сообщили о двух пострадавших при землетрясении

21:46 24.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 24 янв - РИА Новости, Алёна Палажченко. Жертв землетрясения на востоке Турции, по предварительным данным, нет, два человека ранены, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу в пятницу.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение амплитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск).
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"Мы на связи со всеми органами власти и спасательными службами всех провинций. Пока информации о погибших нет. Двое раненых. В самом Элязыге погибших и раненых нет. Есть информация о некоторых разрушенных зданиях в деревнях провинции. Там сейчас работают спасатели. После основного толчка фиксируются афтершоки силой свыше 5 баллов", - сказал Сойлу журналистам.
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Сулейман СойлуЭлязыг (провинция)ТурцияВ мире
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