В МВД Турции сообщили о двух пострадавших при землетрясении

АНКАРА, 24 янв - РИА Новости, Алёна Палажченко. Жертв землетрясения на востоке Турции, по предварительным данным, нет, два человека ранены, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу в пятницу.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение амплитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск).
"Мы на связи со всеми органами власти и спасательными службами всех провинций. Пока информации о погибших нет. Двое раненых. В самом Элязыге погибших и раненых нет. Есть информация о некоторых разрушенных зданиях в деревнях провинции. Там сейчас работают спасатели. После основного толчка фиксируются афтершоки силой свыше 5 баллов", - сказал Сойлу журналистам.