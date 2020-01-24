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Очевидец рассказал о ситуации в турецком Элязыге после землетрясения
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РИА Новости

Очевидец рассказал о ситуации в турецком Элязыге после землетрясения

21:40 24.01.2020 (обновлено: 22:46 24.01.2020)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 24 янв - РИА Новости, Алёна Палажченко. Жители турецкого Элязыга, где произошло сильное землетрясение, находятся на улицах, видимых разрушений в центре города нет, заявил РИА Новости житель Элязыга Шенер Булут.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение амплитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск).
"Очень сильно нас затрясло. Мы ужасно перепугались, все выбежали на улицу и сейчас тут стоим. Очень холодно, но заходить домой боимся. Видимых разрушений в центре Элязыга, вроде, нет, ничего пока не слышали подобного, но боюсь, что в сельской местности могут быть разрушения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, землетрясение ощущалось и в других восточных провинциях страны. "Мне звонили друзья из Диярбакыра, Тунджели, все они его почувствовали", - добавил он.
В Анкаре подземных толчков не ощущалось, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Элязыг (провинция)ТурцияВ мире
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