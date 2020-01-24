Очевидец рассказал о ситуации в турецком Элязыге после землетрясения

"Очень сильно нас затрясло. Мы ужасно перепугались, все выбежали на улицу и сейчас тут стоим. Очень холодно, но заходить домой боимся. Видимых разрушений в центре Элязыга, вроде, нет, ничего пока не слышали подобного, но боюсь, что в сельской местности могут быть разрушения", - сказал собеседник агентства.