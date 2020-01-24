Экс-глава РКК "Энергия" станет исполнительным директором компании

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.
РКК "Энергия" – головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции. РКК занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает и изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.
"Как планируется Советом директоров РКК "Энергия", С. Ю. Романов займёт должность исполнительного директора, главного конструктора по пилотируемым системам и комплексам по программе МКС", - написал Устименко.
Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Если эта должность его не устроит, Романову в соответствии с его квалификацией предложены другие нижестоящие и нижеоплачиваемые должности, как руководящие, так и рабочие.
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