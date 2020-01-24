Экс-глава РКК "Энергия" станет исполнительным директором компании

РКК "Энергия" – головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции. РКК занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает и изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.

Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Если эта должность его не устроит, Романову в соответствии с его квалификацией предложены другие нижестоящие и нижеоплачиваемые должности, как руководящие, так и рабочие.