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Россияне вправе отказываться от туров в Китай, заявили в Ростуризме
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РИА Новости

Россияне вправе отказываться от туров в Китай, заявили в Ростуризме

21:24 24.01.2020
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© AP Photo / Dake KangСотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
© AP Photo / Dake Kang
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россияне, которые приобрели туры в Китай, имеют право требовать расторжения туристического договора, при этом, если поездка еще не началась, гражданам возвращается стоимость турпутевки, говорится в сообщении Ростуризма.
Ведомство на фоне случаев заражения новым коронавирусом рекомендовало российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
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"Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. … При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта", - говорится в сообщении.
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