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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T21:13+0300
https://ria.ru/20200124/1563850949.html
В Пентагоне отрицают "перестрелку" с российскими военными в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_124:180:1899:1178_1036x0_80_0_0_7e960070bb8cefcb1bc15a06af90a1a7.jpg
РИА Новости

В Пентагоне отрицают "перестрелку" с российскими военными в Сирии

21:13 24.01.2020
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Американские военные остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными в целях предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
"Мы ясно дали понять другим странам и силам, которые находятся в регионе, где располагаются наши силы. Мы работаем по каналам предотвращения конфликтов, чтобы гарантировать, что нет никакого недопонимания, никаких случайных столкновений. Мы продолжаем это делать", - сказал Хоффман, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить факт перестрелки, которая якобы произошла между российскими и американскими военными.
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
23 января, 22:45
Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом-майором в Сирии
"У меня нет никакой информации относительно того, что вы называете "перестрелка". Могу лишь сказать, что мы находится там же, где находились, и они знают, где мы находимся", - добавил представитель ведомства.
В свою очередь заместитель командующего операцией против группировки ИГ* генерал-майор Алекс Гринквич сообщил РИА Новости, что контакты по линии руководителей группировок происходят еженедельно, а на низших уровнях – почти каждый день, причем как по действиям воздушных, так и наземных сил.
В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа. По его словам, все было "решено по военным каналам". Деталей дипломат не привел. При этом он отметил, что механизм предотвращения инцидентов с Россией в Сирии успешно действует на протяжении нескольких лет.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны, смещения которых в Вашингтоне давно добиваются. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее в некоторых районах на востоке страны все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но против террористов проводятся отдельные локальные операции. Как объяснял президент США Дональд Трамп, американские военные "охраняют нефть", которая приносит доходы курдским "Сирийским демократическим силам" - главным союзникам США в регионе. Власти Сирии считают, что США таким образом грабят страну.
* Организация, запрещенная в России
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Война в СирииДжеймс ДжеффриВойна в СирииСирияРоссияСШАВ мире
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