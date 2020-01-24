Ростуризм рекомендовал туристам в Китае не покидать гостиниц

"Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туристам, находящимся в Китайской Народной Республике в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Ростпотребнадзора по соблюдению мер предосторожности: принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда)", - говорится в сообщении.