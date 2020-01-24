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Туризм
2020-01-24T22:55+0300
https://ria.ru/20200124/1563850713.html
Ростуризм рекомендовал туристам в Китае не покидать гостиниц
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РИА Новости

Ростуризм рекомендовал туристам в Китае не покидать гостиниц

21:02 24.01.2020 (обновлено: 22:55 24.01.2020)
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© REUTERS / China News ServiceЛюди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
© REUTERS / China News Service
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал российским туристам, которые находятся в Китае, не покидать территорий гостиниц для недопущения заражения новым коронавирусом, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туристам, находящимся в Китайской Народной Республике в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Ростпотребнадзора по соблюдению мер предосторожности: принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда)", - говорится в сообщении.
Китай
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