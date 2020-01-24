Ростуризм порекомендовал приостановить продажи туров в Китай

"Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", - говорится в сообщении.