Ростуризм порекомендовал приостановить продажи туров в Китай

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", - говорится в сообщении.