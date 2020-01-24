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Туризм
2020-01-24T21:02+0300
https://ria.ru/20200124/1563850689.html
Ростуризм порекомендовал приостановить продажи туров в Китай
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РИА Новости

Ростуризм порекомендовал приостановить продажи туров в Китай

21:02 24.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в международный аэропорт в Казани
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в международный аэропорт в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", - говорится в сообщении.
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