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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T20:54+0300
https://ria.ru/20200124/1563850477.html
Вершинин обсудил с послом Сирии урегулирование конфликта в стране
https://cdn22.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_46f04efdaa13ef77e0ff4f6939e17981.jpg
РИА Новости

Вершинин обсудил с послом Сирии урегулирование конфликта в стране

20:54 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили урегулирование в САР, включая ситуацию "на земле", сообщили в российском дипведомстве.
Среди тем, которые затрагивались на встрече, были также меры по оказанию неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся и "по реализации стабилизационных проектов в стране", а также по проблематике политического процесса, "ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН".
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"Кроме того, был затронут ряд сюжетов двусторонней повестки дня, задачи расширения и развития российско-сирийских отношений и сотрудничества, в том числе в рамках работы Межправительственной комиссии", - отметили в МИД РФ.
В пятницу в Москве прошли также переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
"Собеседники согласились, что достижение прочной стабильности и безопасности в САР и в регионе в целом возможно только на основе неукоснительно уважения суверенитета и территориальной целостности стран. Была подчеркнута необходимость активизации всеобъемлющего гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории САР без политизации и дискриминации, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в том числе в интересах создания надлежащих условий для добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания", - заявили в МИД по итогам встречи.
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