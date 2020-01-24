Вершинин обсудил с послом Сирии урегулирование конфликта в стране

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили урегулирование в САР, включая ситуацию "на земле", сообщили в российском дипведомстве.

Среди тем, которые затрагивались на встрече, были также меры по оказанию неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся и "по реализации стабилизационных проектов в стране", а также по проблематике политического процесса, "ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН".

"Кроме того, был затронут ряд сюжетов двусторонней повестки дня, задачи расширения и развития российско-сирийских отношений и сотрудничества, в том числе в рамках работы Межправительственной комиссии", - отметили в МИД РФ.

В пятницу в Москве прошли также переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.