Вершинин обсудил с послом Сирии урегулирование конфликта в стране

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили урегулирование в САР, включая ситуацию "на земле", сообщили в российском дипведомстве.
Среди тем, которые затрагивались на встрече, были также меры по оказанию неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся и "по реализации стабилизационных проектов в стране", а также по проблематике политического процесса, "ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН".
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"Кроме того, был затронут ряд сюжетов двусторонней повестки дня, задачи расширения и развития российско-сирийских отношений и сотрудничества, в том числе в рамках работы Межправительственной комиссии", - отметили в МИД РФ.
В пятницу в Москве прошли также переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
"Собеседники согласились, что достижение прочной стабильности и безопасности в САР и в регионе в целом возможно только на основе неукоснительно уважения суверенитета и территориальной целостности стран. Была подчеркнута необходимость активизации всеобъемлющего гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории САР без политизации и дискриминации, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в том числе в интересах создания надлежащих условий для добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания", - заявили в МИД по итогам встречи.