Трое сирийских военных погибли при обстреле Алеппо

Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Боевики почти 50 раз обстреляли сирийский Боевики почти 50 раз обстреляли сирийский Алеппо за сутки, в результате обстрелов погибли восемь человек, еще 22 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

Он отметил, что боевики снова пытались атаковать позиции правительственных сил западнее Алеппо. Так, отряд общей численностью до 70 боевиков при поддержке четырех пикапов с пулеметами попытались выбить сирийские войска из района Биньямин, однако военные Сирии отразили атаку, боевики отошли на исходный рубеж.

"Потерпев неудачу, незаконные вооруженные формирования предприняли массированный обстрел мирных кварталов города. В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети", - сказал Боренков.

Он добавил, что в результате обстрелов также погибли три сирийских военных и еще восемь получили ранения.

Боренков также рассказал, что на 24 января в Сирии восстановлено 944 образовательных и 230 медицинских учреждений, отремонтировано пять автомобильных мостов и 1125 километров автомобильных дорог. Кроме того, введено в эксплуатацию 193 объекта водоснабжения, 299 хлебопекарен, 771 электроподстанция и свыше 14,4 тысячи промышленных предприятий.