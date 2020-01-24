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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T21:36+0300
https://ria.ru/20200124/1563850116.html
Трое сирийских военных погибли при обстреле Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/156336/45/1563364588_0:180:2709:1704_1036x0_80_0_0_9fd908193fc4e12428ef7e5dad56be99.jpg
РИА Новости

Трое сирийских военных погибли при обстреле Алеппо

20:33 24.01.2020 (обновлено: 21:36 24.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Боевики почти 50 раз обстреляли сирийский Алеппо за сутки, в результате обстрелов погибли восемь человек, еще 22 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.
Он отметил, что боевики снова пытались атаковать позиции правительственных сил западнее Алеппо. Так, отряд общей численностью до 70 боевиков при поддержке четырех пикапов с пулеметами попытались выбить сирийские войска из района Биньямин, однако военные Сирии отразили атаку, боевики отошли на исходный рубеж.
"Потерпев неудачу, незаконные вооруженные формирования предприняли массированный обстрел мирных кварталов города. В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети", - сказал Боренков.
Он добавил, что в результате обстрелов также погибли три сирийских военных и еще восемь получили ранения.
Боренков также рассказал, что на 24 января в Сирии восстановлено 944 образовательных и 230 медицинских учреждений, отремонтировано пять автомобильных мостов и 1125 километров автомобильных дорог. Кроме того, введено в эксплуатацию 193 объекта водоснабжения, 299 хлебопекарен, 771 электроподстанция и свыше 14,4 тысячи промышленных предприятий.
При этом в 345 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка продолжается восстановление 222 школ, 168 дошкольных учреждений, 235 медучреждений, 197 хлебопекарен, 199 электроподстанций, 274 водонасосных станций и 93 культовых сооружений.
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