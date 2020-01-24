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МВД сняло ограничения на комплектование кадрами в ГИБДД
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РИА Новости

МВД сняло ограничения на комплектование кадрами в ГИБДД

20:26 24.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство внутренних дел России сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД, к подбору людей нужно подойти очень ответственно и качественно, заявил в пятницу первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.
В конце 2017 года президент России подписал указ о сокращении штатной численности сотрудников МВД на 10 тысяч. По решению федерального министра внутренних дел с 1 января 2018 года сокращению подлежал штат ГИБДД, сокращены должности сотрудников в подразделениях автоинспекций и ДПС.
Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой перед началом российско-киргизских переговоров. 28 марта 2019
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"Министром внутренних дел на прошлой неделе принято решение о снятии ограничений возможности комплектования подразделений Госавтоинспекции в целом по стране. Мы должны подойти очень ответственно и качественно к подбору людей, которые способны выполнять поставленные задачи", - сказал Горовой в Саратове на церемонии вручения патрульных автомобилей сотрудникам ГИБДД в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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Александр ГоровойГИБДД МВД РФМВД РФОбщество
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