В Энергосообществе рассказали, как "Газпром" помог Украине с реформами

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. " Газпром " стал главным двигателем энергетических реформ на Украине, заявил глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его мнению, именно "жесткая политика" Москвы способствовала произошедшим в стране изменениям в газовой сфере.

В свою очередь, глава " Нафтогаза Андрей Коболев предположил, что контракт с "Газпромом" помог Киеву исправить "некоторые диспропорции", так как теперь Украина, Венгрия, Польша и Словакия могут беспрепятственно обмениваться газовыми потоками.

"В прошлом году мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к кризису. В конце концов мы нашли приемлемый компромисс и подписали соглашение. Новый транзитный контракт стал очень важным для Европы", — приводит слова Коболева сайт "Нафтогаза".

Заключение новых газовых контрактов

В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину. Срок действия транзитного контракта — пять лет. За это время Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. "Газпром", со своей стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

С начала года Киев начал прокачивать российский газ в Европу по новому соглашению о транзите.