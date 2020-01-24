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В Энергосообществе рассказали, как "Газпром" помог Украине с реформами
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РИА Новости

В Энергосообществе рассказали, как "Газпром" помог Украине с реформами

20:20 24.01.2020 (обновлено: 00:01 25.01.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. "Газпром" стал главным двигателем энергетических реформ на Украине, заявил глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его мнению, именно "жесткая политика" Москвы способствовала произошедшим в стране изменениям в газовой сфере.
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В свою очередь, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предположил, что контракт с "Газпромом" помог Киеву исправить "некоторые диспропорции", так как теперь Украина, Венгрия, Польша и Словакия могут беспрепятственно обмениваться газовыми потоками.
"В прошлом году мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к кризису. В конце концов мы нашли приемлемый компромисс и подписали соглашение. Новый транзитный контракт стал очень важным для Европы", — приводит слова Коболева сайт "Нафтогаза".

Заключение новых газовых контрактов

В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину. Срок действия транзитного контракта — пять лет. За это время Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.
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Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. "Газпром", со своей стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
С начала года Киев начал прокачивать российский газ в Европу по новому соглашению о транзите.
Энергетическое сообщество — это международная организация, созданная между Европейским Союзом и рядом третьих стран для расширения внутреннего энергетического рынка ЕС до Юго-Восточной Европы и за ее пределы.
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Андрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромУкраинаЭкономика
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