Кубанцу грозит пожизненный срок за убийство пенсионеров-геев

КРАСНОДАР, 24 янв - РИА Новости. Житель Кубани пойдет под суд за убийство пары пенсионеров, которое он совершил в тот момент, когда один из них пытался стянуть с него штаны, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Инцидент произошел в январе прошлого года.
"По версии следствия, …молодой человек, находясь в жилой комнате домовладения, в котором проживали ранее знакомые ему потерпевшие, с которыми он распивал спиртные напитки, проснулся от того, что один из потерпевших, 71-летний мужчина, пытался снять с него штаны. Ввиду указанных действий потерпевшего у Александра Ф. возникли неприязненные отношения к последнему", - сообщила в пятницу прокуратура Краснодарского края.
Произошел конфликт, в ходе которого парень избил пенсионера, говорится в сообщении.
"После этого с целью скрыть совершенное им убийство (он) нанес руками, а также деревянной шваброй и металлическим совком множественные удары 64-летнему мужчине, также проживавшему в указанном домовладении, который застиг его на месте преступления. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - отмечается в релизе.
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Дело расследовало СУ СК по Краснодарскому краю. В ходе расследования обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях.
Как уточнил агентству источник в правоохранительных структурах Краснодарского края, "пенсионеры являлись однополой парой".
Теперь парню грозит пожизненное лишение свободы.