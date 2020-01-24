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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-24T21:20+0300
https://ria.ru/20200124/1563849367.html
США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
https://cdn22.img.ria.ru/images/100239/43/1002394303_0:322:2000:1447_1036x0_80_0_0_7a4ec1d7087e08f135e6f2b6dced5d2c.jpg
РИА Новости

США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

20:07 24.01.2020 (обновлено: 21:20 24.01.2020)
14036
© Fotolia / Sandra ManskeПентагон
Пентагон
© Fotolia / Sandra Manske
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. В общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По первоначальным официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.
"По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга", - сказал Хоффман на брифинге в пятницу.
По его словам, восемь военнослужащих сейчас проходят лечение в США, еще девять – в Германии. Остальные вернулись в свою часть в Ираке.
Хоффман добавил, что глава Пентагона Марк Эспер уже получил проанализировать систему сбора информации о пострадавших среди военнослужащих США в Ираке. Представитель ведомства пояснил, что иногда оценки военных о пострадавших расходится с заключением медиков. Кроме того, состояние пострадавших может со временем меняться.
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Обсудить 13
Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиМинистерство обороны СШАИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Хорошо, но мало.
24 января, 20:38
Ingvar Eisen
85231105
Так и что с того? США-то - "прижали ушки", значит Иран всё правильно делает!
24 января, 20:34
ВРВиктор Ростов
3690001
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