США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

"По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга", - сказал Хоффман на брифинге в пятницу.

По его словам, восемь военнослужащих сейчас проходят лечение в США, еще девять – в Германии. Остальные вернулись в свою часть в Ираке.

Хоффман добавил, что глава Пентагона Марк Эспер уже получил проанализировать систему сбора информации о пострадавших среди военнослужащих США в Ираке. Представитель ведомства пояснил, что иногда оценки военных о пострадавших расходится с заключением медиков. Кроме того, состояние пострадавших может со временем меняться.