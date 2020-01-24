В МИД рассказали о механизме разрешения споров по СВПД

"Хотели бы подтвердить наличие серьёзных затруднений, которые созданы данным решением стран "евротройки". Их шаг создает дополнительные проблемы и вызовы в процессе осуществления СВПД. Кроме того, сам упомянутый механизм не может быть приведён в действие в силу отсутствия необходимых для этого процедур и решений Совместной комиссии", - заявили в МИД РФ.

"Без ясности на этот счёт невозможно "включить часы" и начать работу в рамках механизма. В данной связи настораживает, что в СМИ появились ссылки на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения. Пока участники СВПД совместно не определятся с соответствующими процедурами, разговоры о сроках и "графиках" преждевременны", - подчеркнули в российском дипведомстве.

В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.