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В МИД рассказали о механизме разрешения споров по СВПД
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РИА Новости

В МИД рассказали о механизме разрешения споров по СВПД

19:47 24.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Механизм разрешения споров по СВПД может быть запущен только после заседания совместной комиссии, анонимные утечки о некоем 15-дневном сроке настораживают, заявили в пятницу в МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что ранее высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подвёл промежуточные итоги рабочих контактов и неформальных консультаций со странами - участницами СВПД, после того как 14 января Великобритания, Германия и Франция уведомили его о решении пойти по пути запуска механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД.
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"Хотели бы подтвердить наличие серьёзных затруднений, которые созданы данным решением стран "евротройки". Их шаг создает дополнительные проблемы и вызовы в процессе осуществления СВПД. Кроме того, сам упомянутый механизм не может быть приведён в действие в силу отсутствия необходимых для этого процедур и решений Совместной комиссии", - заявили в МИД РФ.
"Без ясности на этот счёт невозможно "включить часы" и начать работу в рамках механизма. В данной связи настораживает, что в СМИ появились ссылки на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения. Пока участники СВПД совместно не определятся с соответствующими процедурами, разговоры о сроках и "графиках" преждевременны", - подчеркнули в российском дипведомстве.
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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что заседание совместной комиссии запланировано на февраль.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
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Жозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСовет Безопасности ООНООНИранВ мире
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