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В МИД заявили, что среди заболевших коронавирусом в Китае нет россиян
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РИА Новости

В МИД заявили, что среди заболевших коронавирусом в Китае нет россиян

19:45 24.01.2020 (обновлено: 19:53 24.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Среди выявленных на территории Китая пациентов с новым коронавирусом россиян нет, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Посольство и генеральные консульства России продолжают отслеживать ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, находящимися в районах распространения заболевания. По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет", - говорится в сообщении российского дипведомства.
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В МИД РФ напомнили, что Роспотребнадзор рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации, а тем из них, кто находится в Китае, соблюдать меры предосторожности. Осуществляется мониторинг прибывающих из Китая.
"Согласно данным компетентных органов Китая, по состоянию на 24 января 2020 года, в КНР зарегистрировано 830 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом (преимущественно в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун)... Власти Китая предпринимают необходимые меры в целях обеспечения здоровья и безопасности населения. В провинции Хубэй введены ограничения на перемещение людей. В Пекине отменен ряд крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки", - добавили в российском МИД.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти КНР официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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