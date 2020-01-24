В МИД заявили, что среди заболевших коронавирусом в Китае нет россиян

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Среди выявленных на территории Среди выявленных на территории Китая пациентов с новым коронавирусом россиян нет, заявили в пятницу в МИД РФ

"Посольство и генеральные консульства России продолжают отслеживать ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, находящимися в районах распространения заболевания. По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом , российских граждан нет", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ напомнили, что Роспотребнадзор рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации, а тем из них, кто находится в Китае, соблюдать меры предосторожности. Осуществляется мониторинг прибывающих из Китая.

"Согласно данным компетентных органов Китая, по состоянию на 24 января 2020 года, в КНР зарегистрировано 830 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом (преимущественно в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун)... Власти Китая предпринимают необходимые меры в целях обеспечения здоровья и безопасности населения. В провинции Хубэй введены ограничения на перемещение людей. В Пекине отменен ряд крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки", - добавили в российском МИД.