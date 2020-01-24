Стрелком в немецком Рот-ам-Зе оказался 26-летний гражданин Германии

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Стрелком, убившим шесть человек в Рот-ам-Зе, оказался 26-летний гражданин Стрелком, убившим шесть человек в Рот-ам-Зе, оказался 26-летний гражданин Германии , среди жертв – его мать и отец, заявил на пресс-конференции представитель полиции Аалена, трансляция идет в прямом эфире на телеканале n-tv

"Речь идет о 26-летнем гражданине Германии. Полицейские на месте установили, что в здании, а также за зданием находятся шесть мертвых тел. Три мужчины 26, 65 и 69 лет и три женщины 36, 56 и 62 лет. Было также двое пострадавших, которые получили медицинскую помощь, жизнь одного пострадавшего еще под угрозой", - сообщил полицейский.

Кроме того, двое подростков 12 и 14 лет подверглись угрозам со стороны преступника, они получают психологическую помощь.

"О мотивах мы ничего не может пока сообщить, но, учитывая личности жертв и пострадавших, мы исходим из того, что произошла семейная драма. По данным на настоящий момент, все они связаны семейными отношениями", - сказал полицейский, добавив, что среди жертв - мать и отец стрелка.

По словам полицейского, убийца сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что "убил нескольких человек".

Стрельба произошла в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, в которой проживают порядка пяти тысяч человек, около 12.45 по местному времени (14.45 мск). По данным полиции, погибли шесть человек, есть пострадавшие, число которых устанавливается. Полиция исходит из того, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт. Подозреваемый задержан.