Раввин Борода рассказал о планах развития музея толерантности

"Мы стараемся максимально в рамках того, что мы имеем, создать больше как пространства, так и точек притяжения москвичей и гостей столицы и России в целом. Мы считаем себя самым, может быть, передовым музеем по современным музейным технологиям, и у нас есть планы, как еще более его насытить, чтобы любой неподготовленный посетитель, пройдя через экспозиции музея, получил полное впечатление о тех исторических событиях и эпохах, о которых мы хотели, чтобы он знал", - добавил Борода.