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Религия и мировоззрение
2020-01-24T19:41+0300
https://ria.ru/20200124/1563848515.html
Раввин Борода рассказал о планах развития музея толерантности
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/37/1563823794_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_26877f8bb01af11fff9218e8349b086b.jpg
РИА Новости

Раввин Борода рассказал о планах развития музея толерантности

19:41 24.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Москве ждет масштабная реконструкция экспозиционных площадок, сообщил в пятницу президент Федерации еврейских общин (ФЕОР), основатель и директор музея Александр Борода.
"Нас ждет летом 2020 года масштабная реконструкция всего зала временных экспозиций, он будет кратно увеличен. Будет несколько экспозиционных площадок, климат-контроль, будет площадка, где будут постоянно проходить выставки произведений искусств, требующих очень жесткого влажностно-климатического режима. Также будет площадка для произведений искусства или каких-то перформансов, которые не требуют такого жесткого климат-контроля", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Также в музее будут кинозал и несколько площадок для лекций, реконструкция ждет кафе и книжную лавку.
"Мы стараемся максимально в рамках того, что мы имеем, создать больше как пространства, так и точек притяжения москвичей и гостей столицы и России в целом. Мы считаем себя самым, может быть, передовым музеем по современным музейным технологиям, и у нас есть планы, как еще более его насытить, чтобы любой неподготовленный посетитель, пройдя через экспозиции музея, получил полное впечатление о тех исторических событиях и эпохах, о которых мы хотели, чтобы он знал", - добавил Борода.
Еврейский музей и центр толерантности в Москве - один из крупнейших музеев еврейской культуры в России и мире, был открыт в ноябре 2012 года.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Религия и мировоззрениеРоссия сегодняФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаРоссияОбщество
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