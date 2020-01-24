Раввин Борода рассказал о планах развития музея толерантности

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Москве ждет масштабная реконструкция экспозиционных площадок, сообщил в пятницу президент Федерации еврейских общин (ФЕОР), основатель и директор музея Александр Борода.
"Нас ждет летом 2020 года масштабная реконструкция всего зала временных экспозиций, он будет кратно увеличен. Будет несколько экспозиционных площадок, климат-контроль, будет площадка, где будут постоянно проходить выставки произведений искусств, требующих очень жесткого влажностно-климатического режима. Также будет площадка для произведений искусства или каких-то перформансов, которые не требуют такого жесткого климат-контроля", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Также в музее будут кинозал и несколько площадок для лекций, реконструкция ждет кафе и книжную лавку.
"Мы стараемся максимально в рамках того, что мы имеем, создать больше как пространства, так и точек притяжения москвичей и гостей столицы и России в целом. Мы считаем себя самым, может быть, передовым музеем по современным музейным технологиям, и у нас есть планы, как еще более его насытить, чтобы любой неподготовленный посетитель, пройдя через экспозиции музея, получил полное впечатление о тех исторических событиях и эпохах, о которых мы хотели, чтобы он знал", - добавил Борода.
Еврейский музей и центр толерантности в Москве - один из крупнейших музеев еврейской культуры в России и мире, был открыт в ноябре 2012 года.