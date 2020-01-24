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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-24T19:39+0300
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Власти Татарстана рассказали о работе "мобильных поликлиник"
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РИА Новости

Власти Татарстана рассказали о работе "мобильных поликлиник"

19:39 24.01.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖилые дома в Казани
Жилые дома в Казани
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. "Мобильные поликлиники" для обследования пациентов в труднодоступных сельских населенных пунктах, закупленные для минздрава Татарстана летом 2019 года, обследовали около 18 тысяч человек, в 2020 году обследования сельских жителей будут продолжены, заявил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
Четыре передвижные поликлиники и четыре микроавтобуса Ford Transit для доставки бригад врачей сопровождения были поставлены в ведущие медучреждения Казани, Набережных Челнов и Альметьевска в августе 2019 года. Мобильный медицинский комплекс создан на базе автомобиля КАМАZ-65225 и изотермического многосекционного фургона со стационарными перегородками, регистратурой и изолированными шестью кабинетами для приема населения. В "мобильных поликлиниках" принимают терапевт, невролог, уролог, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог. Комплексы оснащены современным переносным диагностическим и лабораторным оборудованием. Пропускная способность такого комплекса – 70-100 человек в день.
"Только за несколько месяцев работы специалистами так называемых "узких" специальностей осмотрено около 18 тысяч человек – жителей 18 муниципальных районов. При этом 740 человек были госпитализированы в стационары различного уровня", - сказал Садыков на итоговой коллегии минздрава республики.
По информации министра, количество пациентов, у которых впервые было выявлено заболевание по результатам обследования в передвижных мобильных комплексах, составило 646 человек, то есть 3,8% от числа осмотренных. Более 7 тысяч человек (почти 41% осмотренных) получили рекомендации дополнительного обследования, 740 пациентам рекомендована госпитализация (из них госпитализированы 478 человек).
Садыков отметил, что в течение 2020 года планируется продолжить выезды "мобильных поликлиник" и охватить обследованиями все муниципальные районы республики.
Врач
Вчера, 18:45Республика Татарстан
Татарстан запускает пятилетнюю программу ремонта стационаров
По данным минздрава Татарстана, в 1,3 тысячи населенных пунктов республики с численностью населения менее 100 человек отсутствуют медицинские организации, включая фельдшерско-акушерские пункты. Медицинская помощь оказывается домовыми хозяйствами (обеспечены средствами связи и сумками-укладками для оказания первой помощи), фельдшерами и врачами центральной районной больницы на выездной основе по графикам. Президент республики отмечал ранее, что с появлением "мобильных поликлиник" медицинская помощь для сельчан станет более доступной.
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