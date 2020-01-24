Власти Татарстана рассказали о работе "мобильных поликлиник"

КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. "Мобильные поликлиники" для обследования пациентов в труднодоступных сельских населенных пунктах, закупленные для минздрава "Мобильные поликлиники" для обследования пациентов в труднодоступных сельских населенных пунктах, закупленные для минздрава Татарстана летом 2019 года, обследовали около 18 тысяч человек, в 2020 году обследования сельских жителей будут продолжены, заявил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Четыре передвижные поликлиники и четыре микроавтобуса Ford Transit для доставки бригад врачей сопровождения были поставлены в ведущие медучреждения Казани, Набережных Челнов и Альметьевска в августе 2019 года. Мобильный медицинский комплекс создан на базе автомобиля КАМАZ-65225 и изотермического многосекционного фургона со стационарными перегородками, регистратурой и изолированными шестью кабинетами для приема населения. В "мобильных поликлиниках" принимают терапевт, невролог, уролог, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог. Комплексы оснащены современным переносным диагностическим и лабораторным оборудованием. Пропускная способность такого комплекса – 70-100 человек в день.

"Только за несколько месяцев работы специалистами так называемых "узких" специальностей осмотрено около 18 тысяч человек – жителей 18 муниципальных районов. При этом 740 человек были госпитализированы в стационары различного уровня", - сказал Садыков на итоговой коллегии минздрава республики.

По информации министра, количество пациентов, у которых впервые было выявлено заболевание по результатам обследования в передвижных мобильных комплексах, составило 646 человек, то есть 3,8% от числа осмотренных. Более 7 тысяч человек (почти 41% осмотренных) получили рекомендации дополнительного обследования, 740 пациентам рекомендована госпитализация (из них госпитализированы 478 человек).

Садыков отметил, что в течение 2020 года планируется продолжить выезды "мобильных поликлиник" и охватить обследованиями все муниципальные районы республики.