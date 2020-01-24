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Полиция сообщила о двух погибших из-за взрыва в Хьюстоне
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РИА Новости

Полиция сообщила о двух погибших из-за взрыва в Хьюстоне

19:36 24.01.2020
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© AP Photo / KTRK-TVПоследствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
Последствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
© AP Photo / KTRK-TV
Последствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в американском городе Хьюстон, сообщила полиция города.
Сильный взрыв произошел примерно в 4.15 по местному времени (13.15 мск) на улице Гесснер (Gessner Road) в северо-западной части города. По сообщениям местных жителей, взрыв был слышен на расстоянии нескольких миль и был такой силы, что в некоторых зданиях вылетели окна. Взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. Предположительно, взорвался бак с газом, из-за утечки.
"У нас есть подтвержденные жертвы, по меньшей мере два человека", - заявил представитель полиции в ходе-пресс конференции, которая транслировалась в Twitter полиции Хьюстона.
"У нас нет каких-либо свидетельств того, что это связано с терроризмом, или умышленными действиями ", - добавил он. Правоохранители начали расследование в связи с инцидентом.
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