Полиция сообщила о двух погибших из-за взрыва в Хьюстоне

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в американском городе По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в американском городе Хьюстон , сообщила полиция города.

Сильный взрыв произошел примерно в 4.15 по местному времени (13.15 мск) на улице Гесснер (Gessner Road) в северо-западной части города. По сообщениям местных жителей, взрыв был слышен на расстоянии нескольких миль и был такой силы, что в некоторых зданиях вылетели окна. Взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. Предположительно, взорвался бак с газом, из-за утечки.

"У нас есть подтвержденные жертвы, по меньшей мере два человека", - заявил представитель полиции в ходе-пресс конференции, которая транслировалась в Twitter полиции Хьюстона.