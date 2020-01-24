Эксперты предупредили о "практически неудаляемом" Android-вирусе

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Специалисты антивирусной компании Dr.Web рассказали о практически неудаляемом Android-вирусе, способном собирать личные данные пользователей.
В конце прошлого года эксперты обнаружили на некоторых устройствах троян-вирус. Вредоносная программа собирала прибыль от платных программ или, в ряде случаев, самостоятельно устанавливала на смартфон множество приложений.
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Как правило, троян удаляет часть программного обеспечения — таким образом, пользователи не могут избавиться от зараженных программ.
Вирус Android.Xiny.5261 был известен специалистам еще в 2015 году, с тех пор он продолжает совершенствоваться. Троянская программа поражает версии Android, начиная с 5.1 и ниже. При этом, как пишет Dr.Web, такими "древними" операционными системами пользуется каждый четвертый пользователь Android.
В некоторых случаях избавиться от вируса можно только полностью перепрошив ОС из официальных источников.