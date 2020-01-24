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Эксперты предупредили о "практически неудаляемом" Android-вирусе
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РИА Новости

Эксперты предупредили о "практически неудаляемом" Android-вирусе

19:34 24.01.2020 (обновлено: 20:22 24.01.2020)
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© Фото : androidfan.ruОперационная система Android
Операционная система Android
© Фото : androidfan.ru
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Специалисты антивирусной компании Dr.Web рассказали о практически неудаляемом Android-вирусе, способном собирать личные данные пользователей.
В конце прошлого года эксперты обнаружили на некоторых устройствах троян-вирус. Вредоносная программа собирала прибыль от платных программ или, в ряде случаев, самостоятельно устанавливала на смартфон множество приложений.
Логотип операционной системы Android
4 октября 2019, 16:01
Google обнаружил в системе Android угрожающую пользователям уязвимость
Как правило, троян удаляет часть программного обеспечения — таким образом, пользователи не могут избавиться от зараженных программ.
Вирус Android.Xiny.5261 был известен специалистам еще в 2015 году, с тех пор он продолжает совершенствоваться. Троянская программа поражает версии Android, начиная с 5.1 и ниже. При этом, как пишет Dr.Web, такими "древними" операционными системами пользуется каждый четвертый пользователь Android.
В некоторых случаях избавиться от вируса можно только полностью перепрошив ОС из официальных источников.
Люди сидят за столом
10 июня 2019, 17:01Акценты
Предустановленные трояны: Android преподнес неприятные сюрпризыЭто не мы управляем гаджетами. Это они управляют нами. И руку к этому прикладывают не только продвинутые инженеры, но и кибермошенники.
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AndroidРоссияТехнологии
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Заказная статья, чтобы народ покупал новые телефоны
24 января, 19:47
Ю.Юрий .
10020111
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